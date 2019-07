Forfriskende ærlig fra Stavanger

Illustrasjon: Linn Isabel Eielsen

Valp: «Valp»

Valp ble til på jazzlinjen ved Universitet i Stavanger. Gruppa lager musikk som er innom både pop, jazz, reggae og melodiøs rap.

Låtene er skrevet av vokalist Emilie Eie. Resten av Valp er Kristian Enkerud Lien, Vetle Aakre Laupsa og Stian Eismann.

Låtene handler om kjærlighet som aldri helt dør ut, voksenlivet og fylla. Alt pakket inn i funky toner, ironi og humor.

Valp er vanskelige å sammenligne med andre band, men Razika popper opp når man hører de enkle, men ærlige tekstene. Valp har et særpreg fordi de tør å eksperimentere med både sjangere og tekst. Det gjør også at at smilebåndet løftes ofte:

Når eg lesar gamle meldinger fra deg

Kan eg nesten pin-pointe kor viljen forsvant

Det hetta å lese mellom linjene tror eg

«Boksen av» er ep-ens svakeste låt. Her mister Valp sin melodiøse rap og går mer inn i popens klisjeer. Bandet er best når de mikser mer mellom sjangerne.

Alt i alt er ep-en soild og forfriskende dristig. Det er ingen tvil om at Valp er verd å lytte til og følge med på.

Beste spor: «Før», «Rant».