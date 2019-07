Vuggesang for de minste vant pris i Montenegro

Dybwikdans har i de siste årene jobbet mye med scenekunst for de aller minste barna. Under årets Kotorski festival i Montenegro tok de førsteplassen i kategorien beste originale prosjekt/konsept.

Kotorski festivalen jobber for å utvikle og sette søkelys på scenekunst for barn og unge.

Siri Dybwik, grunnlegger av Dybwikdans, er en av dem som har laget vinnerkonseptet «Lulla». De ble invitert til den store scenekunstfestivalen for å fremføre «Lulla». Hun var ikke klar over at de til slutt skulle kåre festivalens beste forestillinger.

Sosial forestilling

– Det har blitt forsket mye på viktigheten av å synge sammen. Vi ville se om det gikk an å gjøre det gjennom en forestilling. Noen synes visst det gikk bra, sier hun og refererer til prisen.

Dybwik beskriver forestillingen som et forskningsprosjekt like mye som en forestilling. Hun er forsker ved fakultetet for utøvende kunst ved Universitetet i Stavanger (UiS). Der ser hun på hva som skjer når et kunstnerisk møte går over til noe sosialt.

Tale Hendnes

Interaktiv forestilling

– «Lulla» er koreografert men det er også en interaktiv forestilling, der barna kan påvirke hva som skjer videre. Det er denne balansen jeg tror er en av grunnene til at vi fikk denne prisen, sier Dybwik.

«Lulla» tar utgangspunkt i vuggesanger, hvor sangene oppstår både i ny og tradisjonell form. Lulla forteller ikke en konkret historie, men med utgangspunkt i vuggesanger inviteres det til kroppslige interaksjoner og musikalsk samspill der nærvær, lytting og lek. Både lyd og bevegelse bærer preg av en åpen og inviterende form, hvor målet er å oppnå dialog og samspill med barna.

Fakta: Medvirkende i «Lulla» Iscenesetter Siri Dybwik Komponist Nils Christian Fossdal Scenograf Kit Bjørn Petersen Utøvere Gerd Elin Aase, Nils Christian Fossdal Studiomusikere Andreas Utnem, Bergmund Waal Skaslien Søm Britt Stigen Martinsen, Kari Helene Gryte Designer/tekniker Karl Oskar Sørdal Faglig veileder Thomas Cabaniss Foto Morten Berentsen, Tale Hendnes Koreografisk rådgivning Anne-Linn Akselsen, Ida Wigdel Samprodusent Dansens Hus Regional produsent RAS «Lulla» hadde premiere på Dansens Hus i Oslo i oktober 2018. Forestillingen var et bestillingsverk fra dansens hus til prosjektet «stor dans for små barn». Forestillingen ble støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Sola kommune, Rogaland fylkeskommune, RAS, Universitetet i Stavanger og Fond for lyd og bilde. Dybwikdans ble etablert i 1999 av Siri Dybwik og er et dansekompani med base i Stavanger og Sandnes-regionen. De har som mål å synliggjøre samtidsdans for barn, ungdom og voksne. Kompaniet består av koreograf, musikalsk leder og fem dansere.

Detaljer og fantasi

Juryens begrunnelse legger vekt på konseptets gjennomtenkte visuelle skjønnhet og fantasi. Festivalen var imponert over detaljene i tekstiler, video og lyd, som tilsammen skapte en unik helhetlig opplevelse.

Senere i høst besøker «Lulla» Danmark, USA og England. Nå er kompaniet på plass i Lisboa i Portugal for å få på plass en forestilling de skal ha med Rogaland Teater.