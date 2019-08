Hvordan håndtere en bisk tv-diva?

Late Night

Sjanger: Komedie. Nasjonalitet: USA 2019. Regi: Nisha Ganatra. Manus: Mindy Kaling. Skuespillere: Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow, Ike Barinholtz, Amy Ryan, Hugh Dancy. Lengde: 1 time 42 min. Aldergsrense: Tillatt for alle. Kinopremiere: 2. august.

1 2 3 4 5 6

Det er litt ufrivillig komisk at en film som viser at veien å gå for å fornye et falmet tv-show er å bli tøffere og tydeligere, selv har polert ned de skarpeste kantene sine for å være bred og publikumsvennlig nok. Men uansett er «Late night» herlig underholdning med en fin miks av tidsaktuelt drama og smart punchline-humor.

Den prisbelønte og briljante talkshowverten Kathrine (Emma Thompson) har tatt USAs tv-seere med storm i et kvart århundre. Men nå kan karrieren gå mot slutten. For Katherine har sovet i timen, blitt selvtilfreds, og utviklet en bisk og ugrei væremåte. Dessuten trekker ikke hennes lett snobbete britiskhet lenger de rette seerne.

Kjønnskvotert komiforfatter

Katherine kaller seg feminist, men har bare hvite, mannlige tekstforfattere. Da dette blir påpekt, får uerfarne Molly (Mindy Kaling) tilfeldigvis muligheten til å oppfylle sitt livs drøm som tekstforfatter. Samtidig må Katherine desperat prøve å fornye seg for å beholde jobben.

Molly, som alltid har beundret Kathrines talkshow, blir rystet av både stjernens oppførsel og det giftige arbeidsmiljøet hun har rundt seg. Hennes kamp for å passe inn og å gjøre seg bemerket, blir knallhard. Både fordi hun er ung, kvinne, har minoritetsbakgrunn – og fordi hun åpenbart har fått jobben for å være et politisk korrekt alibi.

Emily Aragones

Gnistrende samspill

Thompson og Kaling gjør fantastiske rolleprestasjoner som tøff sjef og sjarmerende-naiv nyansatt, og samspillet deres gnistrer fra første sammenstøt. Kalings manus har flott humor og dialog, og mye relevant å si om arbeidsforhold og kulturkollisjoner i en nåtid preget av store endringer. Men har nok også hatt en runde gjennom Hollywood-vasken for breddens skyld.

For det som lenge lå an til å bli en skikkelig godbit-film, holder ikke helt inn. Forutsigbare hendelser og følelser slanger seg etter hvert inn og demper totalinntrykket. Men ikke nok til at det bør skremme noen fra å se denne filmen.