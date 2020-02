Hanne Sørvaag er klar med drømmeshowet: - Dolly er dronninga

Folk har spurt Hanne Sørvaag om å hedre artister med show lenge. – Kom tilbake når Dolly Parton skal hedres, har hun alltid sagt. Nå har Dolly selv ønsket Sørvaag lykke til med forestillingen «Meg og Dolly».

Hanne Sørvaag er vokalist, komponist og tekstforfatter fra Stavanger. Den siste tiden har hun vært å se i programmer som «Stjernekamp» på NRK, Hver gang vi møtes og og som mentor på «The Voice» på TV 2. I løpet av karrieren har hun gitt ut fire soloalbum, men er mest kjent internasjonalt som komponist. Nå er hun klar med en hyllest til Dolly Parton. Foto: Pål Christensen

I morgen braker det løs for Hanne Sørvaag. Premieren på hyllesten til countrylegenden Dolly Parton er kun timer unna. Når teppet faller i Stavanger Konserthus skal hun turnere med forestillingen frem til slutten av april.

Men det går fint. Fordi «Meg og Dolly» er forestillingen Sørvaag har drømt om.

Universet ga tilbake

– Mange har spurt meg om å lage hyllestkonserter om ABBA og The Beatles. Jeg har alltid sagt: Kom tilbake når det er Dolly, eller en annen kvinnelig countrystjerne. Alle sa det var en god idé, men det ble aldri noe av.

Så ringte Kim Are Holmstad Røsok i Mikrofonen.

– Han ville lage Dolly-show, og mente jeg burde gjøre det. Vi kjente ikke hverandre og fikk ideen på hver vår kant. Jeg tror på sånt ... Jeg følte det var bumerangen jeg hadde sendt ut i universet som kom tilbake.

Så begynte planleggingen. Planen var følger: Dolly’s liv. Hennes musikk. Sørvaags inspirasjon. Sørvaags Dolly-opplysning. Historien om Dolly og Hanne Sørvaag. Masse paljetter og glitter. Mye kjærlighet.

Dolly-skam

Det startet da filmen «The Bodyguard» ut, med låten «I will always love you» i lydsporet.

Sørvaag falt pladask som 14-åring. For en låt, tenkte hun.

Problemet var at Dolly og country ikke var kult da Sørvaag var 14. Lidenskapen ble holdt skjult, og i voksen alder har flere prøvd å file den vekk, men det har aldri gått.

– Hun skriver så særegne låter. Ta «I will always love you» for eksempel. Ho skal slutte å jobbe med mannen hun har jobbet med siden starten. De krangler, det gjør vondt, men så skriver hun den låten. Hever seg over konflikten og sier: I will always love you!

Ansiktet til Sørvaag lyser opp. Hvordan er det mulig liksom?

– Så «Jolene». En sang om en konkurrent, men hun beskriver konkurrenten som den vakreste hun har sett. Heiser henne opp. En slik tvist er det ingen andre enn henne som har gjort. Og så er man jo ikke glemme de fantastiske melodiene heller ...

Fangirl

Moren til Sørvaag har sydd en Dolly-kjole til forestillingen. Kjole -og skobytter er planlagt. Låter er plukket ut og symbolske detaljer er sydd inn i forestillingen. Sørvaag er helt klart en stor Dolly Parton fan.

– Vet Dolly om forestillingen?

– Ja.

Svaret overrasker.

– En god venn kjenner henne og fortalte henne om meg og prosjektet. Hun sa: «So sweet, give her my best».

Så fikk Sørvaag en Dolly T-skjorte i posten med lappen «Dolly says hi».

– Så du er ett ledd unna Dolly? Frister det ikke å dra litt i nettverket?

– Jeg beundrer på avstand. Skjer det at vi engang møtes, så skjer det, men det må komme naturlig.

«Dollitics»

Sørvaag mener hun finner mye av seg selv i Dolly Parton. De er begge glade i alt som glitrer. Er hjemmekjære. Skriver låter, synger og har en god dose selvironi.

De har også sterke meninger, men får dem frem på vidt forskjellige måter:

– Hun snakker jo ikke offentlig om politikk. Det er derfor hun er på liste over de mest likte offentlige personene i USA.

Dolly Partons nevø kaller Dolly’s bastante stillhet for «Dollitics».

Sørvaag har temaer hun brenner for. Miljø. Dyr. Menneskeheten og bærekraftighet. Å holde kjeft når hjertesakene kommer opp, er vanskelig.

– Jeg må bare ta et standpunkt der, men Dolly har jo vært politisk i sangene sine.

Hun drar frem låten «9 to 5»:

– En anthem for feminisme og kvinnefrigjøring, sier Sørvaag.

Hun reflekterer omkring rolleblanding. Engasjert vs. artist som vil appellere til et stort publikum:

– Vi lever i en tid der ingen av oss har råd til å ikke stå for det vi mener. Jeg må bare gjøre det som føles riktig, men kanskje jeg skal lære meg å gjøre det i en sang. Enn så lenge har jeg bare skrevet låter om brutte relasjoner.

– Hadde du greid det? Å skrive meningene i låter og ellers holde kjeft?

– Jeg kan jo la meg inspirere. Dolly er jo dronninga på området.

«Meg og Dolly» spilles på Konserthuset 12. og 13. februar. Se hele turneen her.

