Hypersmakfullt og kroppsengasjerende

En rød tråd av omtanke syr sammen et vakkert og variert elektronisk lappeteppe.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Kai Gundelach holder hus i Oslo. Foto: Tonje Thilsen

Anette Basso

Gundelach: «My frail body» (U OK?)

Jeg kalte debuten «Baltus» en fryd for øret, og det gleder meg å kunne gjenta begeistringen to år etter. «My frail body» er hypersmakfullt og kroppsengasjerende, med et herlig hektisk tittelkutt som blir stående igjen som en av årets beste låter. 31-åringen har en uttrykksfull, varm falsettvokal og et sympatisk blikk: En får inntrykk av at han vil lytteren vel.

Albumet er variert og uhyre velprodusert. Her er ingen svake spor, muligens et par hvileskjær. «Bolder» blir skuffende konvensjonell satt opp imot «Moon perfume», der en nær dissonant gitar gnisser deilig i lydbildet.

Foto: Tonje Thilsen

Det ambientaktige Aurora-samarbeidet «Cynical mind» bader hodet i romklang og løsner en stiv nakke. Avslutningen «Obuli» passer perfekt til å danse alene på stuegulvet, det eneste dansegulvet vi har akkurat nå, mens åpneren «Forskjellige steder» minner oss om hva som venter – en ny vår, hvor fuglene fortsatt kvitrer og tidvis makter å overdøve dårlig nytt.

Beste spor: «My frail body», «Rainstorm (I worry bout you always)».