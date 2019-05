80-tallsrocken er tilbake

1 2 3 4 5 6

The Dream Syndicate: «These times» (Anti/Playground)

Paisley underground er en sjanger som oppsto blant nye band på 80-tallet i Los Angeles. Den blandet gitarpop og garasjerock med vokalharmonier og psykedelia.

Flere band fra den gang er i dag gjenforent, og tidligere i år spilte The Three O’Clock, The Bangles, Rain Parade og The Dream Syndicate hverandres sanger på platen «3x4». Dream Syndicate kom best fra dette, og nå følger de opp med sitt tredje album etter gjenforeningen og det sjuende totalt.

Tekstene ble skrevet etter at melodiene var spilt inn; her er det musikken og ikke ordene som styrer. Det betyr ikke at tekstene er likegyldige. De handler om en klode som vingler avgårde på vei mot stupet, om frykt, panikk, manier og det som hører til.

Det er ikke bare elendighet her. «Put some Miles on» er et ordspill med Miles Davies og det å ha gått et langt løp. I tillegg er det en fin låt blant mange andre sterke kutt her.

Beste spor: «Put some Miles on», «Bullet holes», «Still here now», «Speedway», «Recovery mode».