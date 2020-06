Vil bli stående som en av årets beste plater

Denne havner garantert på mange lister over årets beste.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mye handler om kropp i sangene til Mike Hadreas, som lider av Crohns sykdom, en kronisk betennelses i fordøyelseskanalen. Foto: Camille Vivier

Geir Flatøe Journalist

Perfume Genius: «Set my heart on fire immediately» (Matador/Playground)

Mike Hadreas, alias Perfume Genius, har ikke vært redd for å synge om kronisk sykdom og oppveksten som homofil. På sitt femte album er han om mulig enda mer blottlagt mens han prøver å spinne kaotiske følelser sammen til noe varmt og trøstende. Med seg har han produsent Blake Mills og folk som Jim Keltner, Pino Palladino og Matt Chamberlin. Sangene spenner fra militante «Your body changes everything» via stillferdige «Jason» til frisk pop i «On the floor». Kreativiteten blomstrer underveis, og «Moonbend» og «Leave» virker å være født mens han i halvannet år jobbet med danseforestillingen «The sun still burns here». «Nothing at all» er langt røffere; streit rock i alternativ innpakning. Åpningen «Whole life» er mektig på rent Roy Orbison-vis. Og så har vi «Some dream», som er alt på én gang. Denne vil bli stående som en av årets beste plater, på samme tid nyskapende og beroligende.

Beste spor: «Whole life», «Jason», «On the floor», «One more try», «Nothing at all».