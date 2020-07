8 av 10 vil lese en bok i sommer – har god tid og er lei skjermtitting

Ifølge en ny spørreundersøkelse akter 8 av 10 nordmenn å lese en fysisk bok i sommer.

Det er i aldersgruppen 18 til 35 år at flest oppgir at de ha en økt interesse av å lese en bok i sommer. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

NTB

Det er nettbokhandelen Adlibris som står bak undersøkelsen, og har fått Kantar Sifo til å ta for seg tusen nordmenns bokplaner i koronasommeren.

Det går i romaner og krim, og ikke uventet oppgir flest kvinner – 85 prosent – at de har lest eller kommer til å lese en bok i sommer. Blant mennene som er spurt, svarer 67 prosent bekreftende til leseplanene.

Over en fjerdedel – 27 prosent – svarte at de kommer til å lese flere bøker i sommer, og årsaken er at et flertall av de spurte rett og slett har mer tid til å lese. 55 prosent av de spurte svarte nemlig at det var årsaken, mens 28 prosent var lei av skjermtitting.

Og vi leser for å underholdes (32 prosent) og dernest for å koble vekk hverdagen (26 prosent)

Andelen av dem som kommer til å lese flere bøker i sommer viste seg ifølge undersøkelsen å være størst utenfor storbyområdene.

Det er særlig yngre lesere som kommer til: Det er i aldersgruppen 18–35 år der flest oppgir at de har en økt interesse av å lese en bok i sommer. Dette speiler seg også i Sverige og Finland, der tilsvarende spørreundersøkelse er gjort.

– Det er gledelig å se at interessen for den fysiske boken er så stor. Det som først og fremst skiller seg ut i denne undersøkelsen er at 18-35-åringene har en økt interesse for å lese en bok. Det er veldig gøy og vi håper at den trenden skal fortsette, sier Jonas Karlén, administrerende direktør for Adlibris om undersøkelsen, som ble gjort første uken av juli.