Autentisk økopop fra Aurora

Aurora: «A different kind of human – step 2» (Petroleum)

Forgjengeren «Infections of a different kind – step 1» imponerte meg. Det viste en artist som tok kontroll og som formidler et oppriktig budskap om empowerment med en autentisk stemme.

Nå synger den 22 år gamle hordalendingen om økokrise, kjønnsroller og kraften i sårbarhet. Hun knytter seg til lytteren og til naturen som omgir henne med like stor omsorg, enkelt (men ikke altfor originalt) uttalt i singelen «The seed» med ordene you cannot eat money, oh no.

Høydepunktet kommer tidlig med «Animal». Den har et herlig driv som jeg savner på mange av låtene, som ellers har et ganske likt tempo. Fine «Apple tree» har en mørk kant og leken struktur.

Jeg klarer ikke la være å se for meg hvordan Aurora kunne ha fungert sammen med en mer risikovillig produsent. Hvor de kunne ha pushet sounden i en retning som fikk hårene til å reise seg på armen. Nå hviler den bare lett i øregangene, gjennom 40 trygge og lekre minutter.

Beste spor: «Animal», «Apple tree».