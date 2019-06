Tidenes rogalandsbok: Her er de ti finalistene

Leserne hadde sine klare favoritter.

Det samme hadde jurymedlemmene.

Og de to gruppene var ikke nødvendigvis enige. Derfor ble det ganske store endringer i rekkefølgen blant Topp 10. Men bare en eneste bok trengte seg inn blant de ti øverste etter at ekspertene hadde sagt sitt: Øyvind Rimbereids kritikerroste lyrikksamling «Solaris Korrigert» fra 2004.

Her er de ti finalistene - i kronologisk rekkefølge:

Finalistene

Alexander Kielland: Garman & Worse (roman, 1880). Generasjonskonflikter, intriger og ulykkelig kjærlighet i seilskutebyen Stavanger. Kiellands kanskje mest leste roman med handelshuset Garman som omdreiningspunkt.

Arne Garborg: Fred (roman, 1892). Naturalistisk roman med bondesamfunnet på Jæren som bakteppe. Hovedpersonen Enok Hove og hans religiøse grublerier, fortvilelse og selvmord er basert på Garborgs egen far.

Ukjent

Sigbjørn Obstfelder: Digte (lyrikk, 1893). Obstfelder regnes ofte som nordens første modernist, og denne samlingen har en sentral plass i norsk litteraturhistorie. Inneholder «Jeg ser», hans mest kjente dikt.

Arne Garborg: Haugtussa (lyrikk, 1895). Diktsyklus om den synske Veslemøy, om ungdomskjærlighet og om kampen mellom det gode og det onde i mennesket. Garborgs mest leste verk med en sentral posisjon i norsk litteraturhistorie.

Finn E. Våga

Kjartan Fløgstad: Fyr og flamme (roman, 1980). Magisk realisme om arbeiderklassen gjennom tre generasjoner. Er blitt kalt et av etterkrigslitteraturens hovedverker.

Finn Våga

Kolbein Falkeid: En annen sol (lyrikk, 1989). En av de mest solgte diktsamlingene i norsk litteratur, om den ufattelige sorgen i å miste et barn.

Marie von Krogh

Øyvind Rimbereid: Solaris korrigert (lyrikk, 2004). Dikt skrevet på stavangerdialekt, oldtidsnorsk, dansk, engelsk og lavlandsskotsk. Allerede tatt inn i den norske litterære kanon.

Pål Christensen

Johan Harstad: Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet? (roman, 2005). Fortellingen om en ung mann i livskrise som identifiserer seg med Buzz Aldrin, den evige toeren. I Harstads debutroman er månelandskapet erstattet av Færøyenes karrige natur, og fortellingen ender i Stavanger i framtiden og året 2019.

Pål Christensen

Tore Renberg: Kompani Orheim (roman, 2005). Andre bok om Jarle Klepp og Renbergs aller såreste oppvekstskildring.

Tommy Ellingsen

Janne Stigen Drangsholt: Winterkrigen (roman, 2018). Tredje bok om akademikeren Ingrid Winter som drømmer om en professortittel men som er fanget i tidsklemma. Humoristisk om presset om å være perfekt, karrierejag og et kaotisk familieliv.

Fakta: Juryen Juryen som har plukket ut de 50 bøkene til langlisten, består av kritiker Steinar Sivertsen, kritiker og forfatter Terje Torkildsen, Stine Honoré som er leder for Kiellandsenteret, Inger Undheim som er leder ved Garborgsenteret, og litteraturprofessor ved Universitetet i Oslo, Per Thomas Andersen. Ingen forfatter er representert med mer enn én bok i hver sjanger. X

Bare én kvinne

Bare én av finalistene er kvinne, mens 13 av 50 på langlisten var kvinner. Fire av finalebøkene er lyriske verk, inkludert Arne Garborgs «Haugtussa», seks er romaner. Garborg er for øvrig representert med to titler, også romanen «Fred» er med i finaleheatet.

Anledningen for avstemningen er at 2019 er det nasjonale bokåret i Norge, en markering av at det er 500 år siden den første norske boken ble trykket.

Veien videre

Kåringen startet med at en jury på fem medlemmer valgte ut 50 kandidater til en langliste. Leserne ble invitert til å velge tre favoritter fra denne listen - det samme gjaldt jurymedlemmene. Jurymedlemmens stemmer ble vektet 50 prosent i denne runden - men i selve finalen er det bare leserne som kan avgi stemme.

Gjennom sommeren vil vi presentere de ti finalistene grundig. Deretter, i august, åpnes det for avstemningen. Vinneren blir kåret under høstens Kapittel-festival i Stavanger i september.

Les mer om kåringen: