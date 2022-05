Hardkokt? Nja ... Leken? Absolutt!

KRIM: Humoren redder Jan Mehlums 20. krim om Sven Foyn, ikke gåten.

Jan Mehlum: Ut av tiden. 338 sider. Gyldendal.

På 25 år har Jan Mehlum gitt ut 20 bøker om advokaten Svend Foyn, en norsk og sosialdemokratisk slektning av hardbarka antihelter som befolker romaner og filmer mens de jakter drapsmenn i mørke storbyer. Foyn løser krimsaker i og rundt Tønsberg (som ikke akkurat er New York), og han er mildt rappkjefta og lett hardkokt.

Men det er underholdende, nettopp fordi Mehlum behersker faget, leker med sjangeren og holder litt igjen. Denne gang opplever Foyn at en av vennene hans, hvis han har venner, blir drept. Den døde er en kollega som falt dypt på grunn av alkohol og allslags. Nå har han riktignok fått styring på livet; han oppsøker sine ukjente barn, jobber frivillig for asylsøkere, får seg fast bolig og skaffer seg hund. Ska sei!

Så dør han altså, og dermed er Foyn i gang igjen. Han roter seg inn i politiske konflikter mellom kanskje-voldelige miljøer på ytterste venstre og ytterste høyre fløy, oppsøker sosialklienter og straffedømte, nærmer seg radikaliserte muslimer, jakter bak glattpolerte fasader i byens beste strøk, snoker i mobiler og pc’er han ikke burde hatt tilgang til. Alt i en slags forståelse med politiet og alltid i møte med mennesker som av ulike grunner velger å plapre i vei.

Snakk er det for øvrig enormt mye av her: Jeg vet knapt om andre krimforfattere som skriver så mye dialog som dette. Det funker, men det kan bli litt for monotont. Redningen er selvsagt humoren, de bevisste misforståelsene Mehlum legger inn i replikkvekslingene, og Foyns evne til å flire skjevt både av verden og seg selv.

Et lite minus likevel: Det skjer litt for mange vendinger på slutten, og det er for lettvint når hovedpersonen/jeg-fortelleren plutselig finner informasjon som (tilsynelatende) gir forklaring på alle spørsmål.