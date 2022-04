Ny kvinnelig krimhelt på idyllisk øy i Bottenvika

Ensomhet og hemmeligheter fra fortida preger personene i svensk krim på det jevne.

Svenske Lina Areklew debuterer med «Av asken». Boka er den første i serien om Sofia Hjortén, politietterforsker i ferieparadiset Ulvön.

Marit Egaas Stavanger

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Lina Areklew: «Av asken». Krim. 416 sider. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen. Bonnier Norsk Forlag.

Det kommer mye krim på norsk, og det kan være vanskelig å få oversikt. Men det virker som om trenden går fra overdreven bruk av vold og action til mer feelgood, eller kosekrim. I alt mylderet er det også mange svenske forfattere, og nå lanserer forlaget Bonnier en nykommer, Lina Areklew med første bind i Ulvö-serien. Som så ofte før, møter vi en ambisiøs kvinnelig etterforsker. Handlingen foregår hovedsakelig på ei idyllisk øy i Bottenvika, og etter hvert avdekkes mystiske hemmeligheter fra fortida. Hva er så nytt?

Kanskje bokas underliggende tema som er ensomhet og posttraumatisk stress, først og fremst knyttet til en av hovedpersonene, Fredrik Fröding. Han mistet foreldrene og lillebroren i Estonia-forliset i 1994 og har i perioder slitt med psykiske problemer etter det. Han måtte forlate utdanningen som politi, men har greid å klore seg fast i arbeidslivet i en underordnet stilling på passkontoret. Han synes stadig han ser den omkomne lillebroren Nikolas, og etter en slik observasjon følger han etter en hotelldirektør 50 mil nordover, havner midt i sankthansfeiringen i Ulvöhamn og våkner opp til nyheten om at personen han fulgte etter, er drept.

Bokas andre hovedperson er Sofia Hjortén, som har flyttet tilbake til hjemstedet etter et avsluttet kjærlighetsforhold i Stockholm. Hun trives godt som lokal etterforsker og blir straks involvert både i etterforskningen av drapet og med Fredrik, som hun kjenner fra politiutdanningen. Problemet er bare at Fredrik også er en av de mistenkte. Men så skjer det flere mord, og det dukker opp opplysninger om en kristen sommerleir for skakkjørte ungdommer for 40 år siden som kanskje har noe med saken å gjøre.

Lina Areklew har bakgrunn fra salg og markedsføring i bokbransjen, og hun vet hvordan hun skal konstruere en intrige. Hun sørger for tempo, uventede vendinger og en overraskende twist helt til slutt. Den mest interessant personen er Fredrik, som det er lett å føle empati med, og som også er den som driver handlingen framover. Sofia er mer utydelig. Hun er også ensom, men vi får ikke helt tak på henne.

Denne første boka i serien tar oss med til et for meg ukjent område i Sverige, noe som alltid er interessant. Selv om handlingen er dramatisk nok med flere drap, er det også lokalkoloritt og kjærlighet inne i bildet. Ellers er det meste på det jevne, og selv om det er spennende, virker det nokså konstruert. God underholdning, men noe mangler når det gjelder persontegning og atmosfære til å løfte denne boka over gjennomsnittet.