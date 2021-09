Varm nostalgi

Mimring å slumre til en skimrende sensommerdag.

Saint Etienne er fra venstre Pete Wiggs, Bob Stanley og Sarah Cracknell.

Geir Flatøe Journalist

Saint Etienne: «I've been trying to tell you» (Heavenly/Border)

Det er 30 år siden London-bandet Saint Etienne debuterte med flotte «Foxbase Alpha». Nå er de framme ved album nummer ti, men henger fortsatt igjen i 90-tallet. Bokstavelig talt.

Platen er bygd opp rundt lydklipp og strofer fra årene 1997 til 2001, en teknikk de jobbet med i starten av karrieren. Denne gang måtte trioen Sarah Cracknell, Bob Stanley og Pete Wiggs sitte hver for seg, noe som gjør den tekniske biten mer framtredende.

I hvert fall føles det sånn når gjeste-komponist Gus Bousfield får lov å spille en større rolle enn Cracknell. Til gjengjeld er hun pur fløyel når hun først slipper til.

På singlen «pond house» klippes Natalie Imbruglia inn, og andre steder lånes det fra trioen Honeyz, samtaler og det som ellers måtte passe. Alt gis et slør av varm sensommer, et dovent tilbakeblikk på tiden som har glidd fra oss.

Jeg savner mer av Sarah, men ellers er dette et hypnotisk stykke håndverk fra båndsløyd-verkstedet.

Beste spor: «Music again», «I remember it well», «Penlop».