Hvorfor døde kona di, Thor?

BOK: Thor er alene med babyen sin. Kona er brutalt død. Forholdet var voldelig. Babyen er irriterende.

Kona til Thor er død, og noe skjedde i forkant som Thor ikke vil si. Halvard Hølleland er nesten like god denne gangen også.

Steinar Brandslet

Halvard Hølleland: «Veien videre». Roman. 216 sider. Gyldendal.

Halvard Hølleland skrev en av favorittbøkene mine i 2020. Med debuten «Faste rammer» ga han varme og opprør til en tilsynelatende kjølig og kjedelig lektor. Jeg likte virkelig den rebelske, tørre pekestokken, og har du ikke lest boka ennå, anbefaler jeg deg å lete den frem.

Nå er Hølleland tilbake med «Veien videre», og den er nesten like god. I hvert fall store deler av den.

Thor sitter alene på hytta med datteren Alma på fem måneder. Men det skulle jo egentlig ikke ha vært sånn. Kjendiskona Jasmine er nemlig brutalt og unødvendig død. Hva skjedde?

Kanskje hadde Thor noe med konas siste stund å gjøre. Han har tydeligvis dårlig samvittighet for ett eller annet, og ikke bare for den døde Jasmine. Hun er jo så slitsom, den lille datteren også, og hun gråter så mye. Kan Thor orke dette alene midt oppe i alt annet? Prøvde han nettopp å drepe barnet sitt, eller? Er babyen trygg sammen med ham?

Hølleland har igjen funnet en fascinerende hovedperson. Thor er ikke er en veldig utadvendt fyr, og du deler bare motvillig en kagemann og en kaffe med ham. Men kanskje fortjener han å bli lykkelig likevel. Politiet er ikke så sikre. Kanskje ikke venninnene til kona heller. Sakte kryper partnervolden, omsorgssvikten og galskapen frem fra mørket der de skjulte seg.

Så hvorfor blir det en feig firer og ikke en feiende femmer? Litt fordi Hølleland av og til går seg vill på kjente stier. Vi får noen blinde avstikkere der han surrer rundt i detaljbeskrivelser av Nevlunghavn og omegn. Spesielt i begynnelsen kommer noen oppbrukte vendinger og uttrykk. Flere figurer er litt parodiske. En vennlig, men insisterende redaktørhånd kunne ryddet vekk dette.

Halvard Hølleland er halvkjendis borte i Oslo, for han har vært rådgiver for kjente politikere. Det blir nok travelt innimellom. Vi får håpe han får mer tid til finpuss neste gang.

Til tross for at Hølleland allerede har gitt oss to solide bøker, mistenker jeg at han ikke har skrevet den beste boka si ennå. Her lukter det kommende godsaker. Jeg ser frem til den neste også.