Ferskt & frekt: Den beste musikken akkurat nå

Vi har samlet de ferskeste (og frekkeste) lokale og nasjonale høydepunktene til deg her <3 Spillelisten i Spotify ligger i bunnen av saken.

Stella anbefaler: Spielbergs- When They Come For Me

Nostalgisk emosjonell indierock – det er slik Spielbergs’ plateselskap beskriver musikken, og sjeldent har PR-folk truffet så rett. Dette er høytsvevende deilige følelser og gitarer som nikker til indien fra 90- og begynnelsen av 2000-tallet. Og dette er kvalitet.

Leif Tore anbefaler: Bastian! – Te me våkne

Wow! Det friskeste fra Sandnes siden Nye Ruten. Bastian Tjemsland fra Lura er 18 år, låter som en del John Olav Nilsen, en del Jakob Håkon Band og en del Jørgen Tjemsland. Strålende, frisk og kanonfin danserock. Supertalent!!!

Tor-Arne anbefaler: The Hurt – This Dream (The Truman Show)

Drømmende og mektig fra The Hurt. Debutalbumet «Elsewhere» fra Jo Tandrevold og Leif Harald Flikkeid viser at det fremdeles er mulig å skrive Radiohead, Kate Bush og ymse 80- og 90-tallsreferanser på inspirasjonslisten og skape noe friskt og vitalt.

Stella anbefaler: Bimz – Psycho uten kur

Bimz imponerer igjen og har naturlig nok blitt introdusert til STVG Kartell. Låten, som er en del av miksteipen STVG Ting, har et mørkere lynne enn tidligere utgivelser, men like fullt catchy og full av driv.

Leif Tore anbefaler: Lokoy – Greyson

Hey, hey, her har vi en skikkelig dansegulvbanger fra Lasse Lokøy. Passelig rar, veldig catchy og med et voldsomt driv gjør han noe som en klubb-hoien Damon Albarn i Gorillaz-modus kunne gjort. En liten novelle om dårlige folk har blitt til noe som ber om å spilles høyt og danses til.

Tor-Arne anbefaler: Charlotte Dos Santos – Hello Hello

Woaw! Charlotte Dos Santos har et album i ermet som hun sparer til oktober. Hennes siste singel er et kjærkomment vårtegn på at vi har en god høst i vente. Varmt og skarpt fra et av Norges fremste jazzartister.

Spillelista:

Her har vi samlet låtene i ei litta spilleliste (oppdateres ukentlig):

