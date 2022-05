Siste konsert

En førsteklasses miks av gospel, soul, folk og blues.

Levon Helm og Mavis Staples opptrådte sammen for siste gang i 2011.

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mavis Staples & Levon Helm: «Carry me home» (Anti/Playground)

This is my country, slår Mavis Staples fast. Sangen stammer fra The Impressions i 1968, og Staples legger til noen linjer om alle dem som want to take their country back og sende USA tilbake til 50-tallet.

Opptaket stammer fra 2011, mens Obama var president. I dag er splittelsen enda større, og det må føles vondt for 82 år gamle Staples med et langt liv i borgerrettighetsbevegelsen.

I 2011 tok hun turen til Levons Helms The Barn i Woodstock for å spille en konsert. Det ble deres siste opptreden sammen. Året etter døde Helm av strupekreft, og hans flotte farvel «When I go away» er med på opptaket som er blitt liggende fram til nå.

Vennskapet startet i 1976, da Staples Singers var med på The Band-avskjeden «The last waltz». Helm og Staples henter fram «The weight» på nytt mens Levons datter Amy korer, i en versjon verdig en av rockens fineste sanger.

Beste spor: «This is my country», «Farther along», «When I go away», «Wide river to cross», «The weight».