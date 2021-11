Treffende rølpehumor med hjertet på rett sted

Det skal noe til å ikke like den skrullete gjengen i Herman Flesvigs fargerike militærleir. Denne gang blir vi enda bedre kjent med et knippe sentrale figurer.

Tanja Laila viser noen nye sider i den nye sesongen av Førstegangstjenesten.

Kine Hult Journalist

Førstegangstjenesten, sesong 2

Norsk komedieserie i 8 deler. Av og med Herman Flesvig. De fire første episodene slippes på NRK TV fredag 12. november kl. 18, de fire siste fredag 19. november.

Det er en enkel sak å dikte opp ufyselige folk som vi utelukkende ler av, og ikke med. Det er betraktelig mye mer utfordrende å skape ufyselige figurer som ikke er endimensjonale, og som man etter hvert begynner å like. Denne kunsten mestrer Herman Flesvig til det fulle.

Den nye sesongen av «Førstgangstjenesten» starter der den første sluttet, da krigs- og våpenentusiasten Ahre-Ketil klarte å snike seg inn som pilot på et Herkules-fly på vei til Afghanistan. Det skal kanskje ikke så mye fantasi til for å gjette at ting ikke går helt etter planen.

Fra sesong 1 husker vi også at vestkant-gutten Preben Lohengren ble tatt til fange i Russland, uten helt å forstå det selv. Nå har han unnsluppet, etter et kalas som er en russegutt med platinum-kort verdig.

Disse hendelsene fører til at ledelsen ser seg nødt til å ta noen grep, og ett av dem er å innsette en ny, sadistisk og utrivelig offiser som leder i den skakkjørte leiren. Aksel Hennie er glimrende i rollen, og strør raust om seg med referanser til diverse norske filmer, inkludert sånne som han har spilt i selv. Men selv med gjesteopptredener fra litt av et stjernelag (Kristoffer Hivju, Bård Tufte Johansen, Petronella Barker, Josefine Frida, Harald Eia, for å nevne noen), er dette først og fremst Flesvigs show.

Fordelen med å ha 12 episoder i banken allerede, er at det ikke lenger er behov for å etablere typene det handler om. Dermed blir det mer plass til å drive handlingen framover, og det gjør Flesvig med glans, men uten å hoppe over de mange rappkjefta monologene som utgjør selve kjernen i serien. Spesielt den verbale mitraljøsen Tanja Laila får virkelig boltret seg denne gang, og hun får også vist noen sider av seg selv som ikke har kommet til overflaten på samme måte tidligere.

De lettkrenkede kan sikkert med fordel unngå serien i sin helhet, for det sparkes i veldig mange retninger her. Vi andre kan glede oss over en kraftpakke av drøy humor, som både kan være plump og rølpete, men som også har et hjerte for dem det handler om.