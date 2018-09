–Nuart-utstillingen som vi har hatt på Tou de siste årene, har egentlig vært et alibi for å kunne søke om støtte fra Kulturrådet. Der finnes det nemlig ikke muligheter for å få støtte til gatekunst. Men da denne tørket, inn, måtte vi finne en ny retning. Utstillingen på Tou er droppet. Nå er vi altså tilbake der vi alltid har markert oss: på gata, sier daglig leder James Finucane i Nuart Festival.

Brian Tallman

26 kunstnere fra 12 ulike land fordelt på fire kontinenter inntar Stavanger for den 18. utgaven av Nuart-festivalen.

Av disse kunstnerene framhever verdens ledende gatekunstfestival tre av kunstnerne, som har et felles engasjement for urbane begreper som gentrifisering, arkitektur, estetikk, historie, migrasjon, korrupsjon og innbyggerinvolvering:

Jazoo Yang (Sør-Korea)

Arkitektur og byutvikling spiller en viktig rolle i Yangs kunstneriske uttrykk. Hun er kanskje mest kjent for sin serie «Dots», der hun har dekket riveklare bygninger med sitt eget tommelavtrykk. I hjemlandet Sør-Korea er tommelavtrykket som kalles jijang, sidestilt med en signatur. «Dots» har dermed vært en protest mot den rådende korrupsjonen og apatien i Sør-Koreas boligmarked.

I prosjektet «Crossing borders/Crossing boundaries» har hun utvidet tematikken til situasjonen for flyktninger og migranter i Europa.

Jan Vormann (Tyskland)

I det globale kunstprosjektet «Dispatchwork» bruker Vormann Lego-klosser til å reparere skadde vegger. I det ligger det en oppfordring til borgere å ta tilbake offentlige steder og markere dem på en leken måte. Hittil har Vormann bygd med Lego i rundt 40 byer i Europa, Sentral-Amerika, Asia og USA.

Ememem (Frankrike)

Heller ikke Ememem maler eller sprayer på bygningsfasader, slik vi som oftest forbinder med gatekunst. I stedet er han opptatt av å fargelegge veier og fortau. Ser han et hull eller sprekk i veien, kan det fort dukke opp en fargeklatt av en dam, gjerne tilsatt lokale keramikkfliser eller andre materialer. Poenget er både å påpeke at myndighetene ikke vedlikeholder veiene godt nok, men også å skape en surrealistisk magi i det offentlige rom.

- Alle kan gjøre det

– Felles for disse tre kunstnerne er at det de gjør er så enkelt. Vi vil vise at dette er noe hvem som helst kan utføre, bare kreativiteten setter grenser. Du trenger ikke å stå i lift i dagevis for dette, sier Finucane.

I tillegg til stedsspesifikke veggmaleri, installasjoner og midlertidige utstillinger, er festivalen utvidet med Nuart Plus – et festivalprogram som inneholder forkjellige debatter, kunstnerpresentasjoner, eksklusive filmvisninger, verksteder, ledede omvisninger med mer – fra torsdag 6. til søndag 9. september.

Fredag og lørdag blir den internasjonale gatekunstkonferansen holdt på Tou Scene. Lørdag kveld blir det et kunstgalleri i Skur 2, som blir stående til 30. september. Her blir det også muligheter til å se studioarbeidene til årets festivalkunstnere.

Sjekk detaljert dag-for dag program for Nuart her.