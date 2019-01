En soulmann fra Vestmannaeyjar

1 2 3 4 5 6

Júníus Meyvant: "Across the borders" (Record Records/Border)

Når Unnar Gísli Sigurmundsson først skulle finne seg et artistnavn, kunne han vel valgt noe bedre. Júníus Meyvant er ikke så mye lettere å huske, men han synes kanskje det passer bedre til 60-tallssoulen.

Debuten "Floating harmonies" ble kåret til beste popalbum på Island i 2017, og nå er mannen fra Vestmannaeyjar tilbake. Første singel var "Let it pass", et sted mellom Rod Stewart og Jackson 5. Crooningen er tilbake i "Carry on with me".

Singel nummer to var "High alert" i northern soul-stil, musikken som sent på 60-tallet inntok dansehallene i Nord-England. Mer av samme slag finner vi i "New waves", og det kan vanskelig bli for mye northern soul.

Meyvant har likevel mye annet å by på, og "Punch through the night" er oppspritet visesang med cembalo og strykere.

Han sammenlignes med soullegendene uten at han helt er der ennå. Men han er på god vei, som i lavmælte "Until the last minute".

Beste spor: "Love child", "High alert", "Let it pass", "Punch through the night", "Until the last minute".