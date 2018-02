Gullplater til Stavangerkameratene

– Vi ble overrasket i kantina på Viking Stadion. I disse OL-tider er dette våre gullmedaljer, sier Tommy Fredvang, en av fire i Stavangerkameratene.

Allerede 27. oktober 2016 fikk kvartetten gullplate for singelen «Bare så du vett det». Da hadde de nådd 2 millioner avspillinger av denne ene sangen. Sangen har senere også fått platina, som betyr at de har passert 6 millioner avspillinger. Tirsdag fikk de bevisene på at også «Vekk meg opp» har passert 2 millioner og at albumet «Stavangerkameratene» også kvalifiserer til gullplate.

– Vi får gull for to debuter, både singelen og plata. Det er veldig kjekt, sier Fredvang.

Tidligere var det lett å regne ut om et album hadde solgt til gull. Med strømmetjenestene er dette mer komplisert. For at et album skal selge til gull må det strømmes og/eller selges i 10.000 enheter. Ett salg eller betalt nedlasting er én enhet. For strømmingen gjelder egne regler. Minst seks sanger på plata må spilles av innenfor en dag. Antallet strømminger deles på 10, som regnes som et gjennomsnittlig antall spor på et album. Deretter deles antallet streaming på en omregningsfaktor. Enkelt og greit, altså.

Poenget er at mange - veldig mange - har spilt eller kjøpt debutplata og singlene til Stavangerkameratene.

– Sist jeg sjekket hadde vi 15,5 millioner avspillinger totalt. Det er veldig bra. At vi får gullplater er en fysisk bevis på at vi har truffet noe som resonnerer godt blant mange. Artistlivet kan være tungt til tider. Da er det fint å ha noe på veggen som minner deg om at det kanskje ikke var så dumt å satse på å følge drømmen.

Snart kommer det en plate til. Den første singelen, «Det e’kje någe å tenka på», ble sluppet fredag 9. februar. Nytt album er på trappene.

– Vi slipper en EP med fem sanger før sommeren, så kommer hele plata på høsten. Der vil det være noen litt røffere rockelåter og selvfølgelig mye av det folk kjenner igjen og liker. Allsangfaktoren skal fremdeles være høy.

– Dette har blitt mye, mye større enn vi forestilte oss da vi startet. Vi har det bare gøy og lar ting utfolde seg naturlig. Målet er å skape god stemning blant folk, for det tror jeg vi trenger.