Spellemann er bra for musikken, men hvem gidder å se på det på tv?

«Kom igjen unger, sett dere, Bettan kommer rett etter Marthe Wang».

Spellemann, som deles ut på søndag, skal hedre «...artister og opphavsmenn som har utmerket seg og bidratt stort på musikkfronten i løpet av året som har gått. Målet med Spellemannprisen er å hedre, inspirere og motivere alle musikere og å styrke samholdet i musikkmiljøet, på tvers av sjangre. Gjennom et stjernespekket show presenteres et utvalg av det store mangfoldet som finnes innen norsk musikkliv.»

Vel og bra, helt fram til det stjernespekka showet. Det er nå så spekka at det har fått den prominente sendeflaten på... søndag, klokken 17.00. På NRK2. Der, og på nett, holder de koken fram til 18.30, før det blir en pause, og et kanalbytte, før showet fortsetter på NRK1 klokka 20.15. Ikke fredag, ikke lørdag, men søndag. Tidspunktet er såpass råflott at TV2 samtidig sender en reprise av «Fjellmat - med Rune Margit og Moi». De skal blant annet kjøre verdens eldste vedfyrte dampbåt, kanskje mens prisen for årets komponist blir delt ut.

Det sier noe om statusen for Spellemann. Ikke først og fremst musikkbiten. Det er stadig stas for artistene å få en Spellemann. Det betyr noe for dem når de takker kjærester og lydmenn og sine fans. Men som tv-program for det brede lag, for oss alle, er ikke søndag 17.00 optimalt.

Come together?

De siste årene har ikke Spellemann-showet vært all verden. Det har kanskje ikke forandra seg så veldig mye, men det har resten av tv-hverdagen vår. Vi styrer programmene, de styrer ikke oss, med noen hederlige unntak - som OL. Det er en enorm utfordring for Spellemann. Musikken og prisene er fremdeles viktige for bransjen, men showet betyr mindre for publikum. Hvilken familie benker seg foran tv-en klokka 17.00 og skrur på NRK2?

Selve prisutdelingen har også blitt en utfordring. De aller største - og yngste - prioriterer å spille i USA framfor å sitte i Oslo Konserthus og bli filma i seteradene. Det er en rett prioritering, men videoene av utdelinger på teip er alltid et lite skudd for baugen.

På en måte er det flott at Kamferdrops, Ole Ivars og Bettan skal synge «Jag trodde änglarna fanns” i samme sending som Hkeem, Dagny, Gurls og Erlend Ropstad skal opptre, men igjen: Hvilken familie framskynder søndagsmiddagen for å sitter parat for å se på det? «Kom igjen unger, Bettan kommer rett etter Marthe Wang». Nja....

I Norge har vi aldri fått helt dreisen på disse store prisutdelingsshowene. Humorprisen, Amanda, Idrettsgallaen og Spellemann, det er alltid noe som blir litt nesten over dem. Hvor skoen trykker er ikke lett å si, for nå har vel de fleste flinke tv-folk i landet forsøkt å finne de manglende delene. Svenskene leker med oss på dette feltet. Det er litt synd, for et konsept som Spellemann trenger virkelig å beholde et bredt nedslagsfelt for å fortsatt være noe mer enn et bransjemøte der man skryter av hverandre på omgang. Det er masse å juble for, masse å feire og masse velfortjente priser som deles ut til norske musikere på søndag, men uten tv-showet ville det vært et indremedisinsk inngrep.

It’s all over now, baby blue

Høna og egget kom først alt etter hvilket strategiseminar du var på sist.

A) Dersom Spellemann var enormt populært, ville NRK sendt det i primetime.

B) Dersom NRK sendte Spellemann i primetime, ville det vært enormt populært.

Seertallene for Spellemann blir sikkert ok. Det er nok av dem som setter seg i stolen og trykken på eneren og ser det som går, enn så lenge. Det er godt mulig at NRK kunne sopt med seg enda flere seere ved å bruke lørdagskvelden. Men om 3 år? Om 5 år? Om 10 år? Da skal tv-folkene komme opp med noe spesielt for å holde liv i tv-programmet Spellemann. Spørsmålet er om tiden for storsamling foran prisutdelingene på tv uansett er forbi.

Svaret er forresten «ja».