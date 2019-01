TV: «True Detective» tilbake i storform

True Detective

HBO Nordic. Sesong 3. 8 episoder.

Sjanger: Antologisk krimdramaserie. Nasjonalitet: USA 2019. Skaper og manus: Nic Pizzolatto. Regi: Jeremy Saulnier og Nic Pizzolatto. Skuespillere: Mahersala Ali, Stephen Dorff, Deborah Ayorinde, Mamie Gummer, Scott McNairy. Premieredato: 14. januar (2 episoder).

1 2 3 4 5 6

Den første sesongen av antologiserien «True detective» (2014), med Matthew McCounaghey og Woody Harrelson som intense politietterforskere av en infløkt sak, var en sensasjon. Serieskaper Nic Pizzolatto, fra før prisbelønt forfatter, ble geniforklart. Sesong to kom i (2015) med Colin Farrell, Rachel McAdams og Vince Vaughn. God, men mer tradisjonell krim. En uunngåelig nedtur.

Men nå. Formen, stemningen og besettelsen fra sesong 1 er hentet fram igjen. Mahersala Ali og Stephen Dorff mangler litt på karismaen til politipartnerne McCounaghey og Harrelson. Til gjengjeld er krimsaken de etterforsker enda mer infløkt og engasjerende. Og med minst like store konsekvenser for både de to detektivene som og for lokalsamfunnet.

Tre tidsepoker

Året er 1980 da politidetektivpartnerne Wayne og Roland etterforsker hva som har skjedd med et søskenpar på 12 og 10 år fra en familie i oppløsning, som aldri kom hjem fra skolen en dag. Etter en intens menneskejakt blir gutten funnet drept. Lillesøsteren Julie forblir sporløst forsvunnet. Det lille lokalsamfunnet i Ozark-distriktet nord i Arkansas, rives opp med røttene.

10 år senere kommer det et overraskende gjennombrudd i saken, med store konsekvenser for Wayne og Roland, som ikke lenger er partnere.

I 2015 er Wayne blitt pensjonist. Begynnende demens har svekket hukommelsen hans, han sliter med detaljene i den fortsatt uoppklarte saken som har dominert, og nesten ødelagt de siste 35 årene av livet hans.

Serien veksler smart og elegant mellom disse tre epokene. Bit for bit får vi innblikk i sakens kompleksitet og de personlige kostnadene for alle involverte. Mens Roland har gått videre og steget i gradene, har Wayne virkelig fått krimsaken under huden.

Grepet med å veksle mellom tre tidsepoker skaper som i sesong 1 en kompleks, intens spenning: hva har skjedd mellom epokene? Hvorfor? Og hvordan? Spenningen blir like besettende som Waynes befatning med saken.

Geografisk fant sesong 1 sted i sumpete landskap i sørstatene. Ozark i november ser grått og nakent og kjølig ut. En melankolsk og litt truende stemning ligger tungt over de langsomme, sveipende scenene og småbyens brokede befolkning.

True Crime-tema

«True crime» blir et sentralt tema i saken. Ikke fordi historien er hentet fra virkeligheten, men fordi dette nå så populære underholdningsfenomenet er en viktig del av handlingen. Både fordi Waynes kone skriver en bestselgende bok om kriminalsaken, og fordi Wayne i 2015-delen av historien tilsynelatende blir intervjuet om saken av et true crime tv-team. Som selvsagt har sin egen agenda.

Mahersala Ali er glitrende i hovedrollen som Wayne, og takler sømløst overgangen mellom de tre tidsepokene. Samtidig er Wayne litt av en gåte, noe som i seg selv er spenningsskapende.

Stephen Dorff er foreløpig sett bare i de to første tidsepokene. Han er ikke like heldig med overgangen, mest på grunn av en litt for framtredende parykk i den første delen.

Anmeldelsen er basert på de tre første episodene.