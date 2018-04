Stående applaus for Stavanger-serien «Lykkeland» i Cannes

En så godt som fullsatt sal reiste seg og klappet for Pia Tjelta, Amund Harboe, Anne Regine Ellingsæter og resten av «Lykkeland»-skuespillerne etter at de to første episodene hadde premiere i Cannes tirsdag ettermiddag.