Filmen «Utøya 22. juli» til hovedkonkurransen i Berlin

Den omdiskuterte filmen «Utøya 22. juli» er skrevet på bakgrunn av vitneskildringer og kjente fakta fra terrorangrepet i 2011 der 69 mennesker ble drept og 66 personer ble såret. Filmen er skapt i tett dialog med flere overlevende, men av hensyn til ofrene og pårørende er karakterer og enkeltopplevelser i filmen oppdiktet.

– Dette er en anerkjennelse jeg setter svært høyt. At filmen nå vurderes som kunstnerisk og faglig god, er noe jeg deler med dem som har hjulpet meg med å få filmen så virkelighetsnær som mulig, og som var til stede på Utøya denne fatale dagen, sier Erik Poppe, som omtaler filmen som usedvanlig krevende.

Manuset til filmen er skrevet er av Siv Rajendram Eliassen og Anna Bache-Wiig. De tar deltakelsen i det prestisjefylte hovedprogrammet som en anerkjennelse – og en lettelse.

– Å skrive dette manuset er noe av det skumleste vi har gjort. Filmen er et ærlig forsøk på å fortelle ofrenes historie. Kunstnerisk bearbeidelse av et av våre største nasjonale traumer er viktig og riktig, men vi har hele tiden vært klar over at det ville bli krevende, sier de to i uttalelsen.

– Høy utmerkelse

Filmen har fått produksjonsstøtte fra Norsk filminstitutt. Avdelingsdirektør Stine Helgeland sier en deltakelse i konkurranseprogrammet i Berlin er blant de høyeste utmerkelser en film kan få.

– Vi har hatt tillit til at Erik Poppe kunne bringe denne vanskelige historien til lerretet, og vi er veldig stolte av at filmen nå har fått en ubetinget anerkjennelse for sin kvalitet, sier Helgeland og legger til at det er kun sju norske spillefilmer som tidligere har deltatt i hovedprogrammet siden festivalens begynnelse i 1951

Sist Norge var representert i hovedkonkurransen var med den norsk-tyske samproduksjonen «Nåde» i 2012. I 2010 deltok Hans Petter Molands «En ganske snill mann».

Lukkede visninger

I år kommer det flere filmer og serier om terrorangrepene 22. juli 2011. Erik Poppes film har ordinær premiere 9. mars. I forkant av denne vil det bli holdt lukkede visninger over hele landet for overlevende og etterlatte etter terrorangrepet.

Nasjonalt ressurssenter for vold og traumatisk stressm har sammen med Støttegruppen etter 22. juli utarbeidet råd til berørte som vurderer å se filmer om 22. juli.

Støttegruppen har opplyst at leger og psykologer vil være til stede på forhåndsvisningene.