Etter ulykken: Sigvart Dagsland gjør scene-comeback i Stavanger i juni

17. januar ble Dagsland var alvorlig skadet i en bilulykke. Han fikk omfattende bruddskader og er flyttet til Haukeland sykehus i Bergen. Det betyr at han vil avlyse alle konserter fram til ut april. Men han er ved godt mot, og melder at han ser for seg «soignert vandring med stokk i mai», skriver manageren i en e-post til VG.

På vei hjem fra en konsert på Rena frontkolliderte artisten og bandkollegaene med en annen bil på riksvei 3 i Stange. De tre måtte gjennom omfattende operasjoner og Dagsland fikk altså omfattende bruddskader.

Dagsland må belage seg på flere måneder uten konsertvirksomhet, men i forbindelse med landsfestivalen til Norges Korforbund står han på scenen i Stavanger for første gang etter ulykken. Det skjer 9. juni, og han synger sammen med sitt faste band og et kor på 300 mann.

Karoline Krüger, som er gift med Dagsland, har tidligere takket for omtanken etter mannens bilulykke.