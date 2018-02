Spiller for å bli norgesmestere for tiende gang

Fredag og lørdag arrangeres norgesmesterskap for brass band i Grieghallen i Bergen. Med 76 brass band påmeldt, og et program som også har bok-lansering og fotoutstilling, ligger det an til og bli hard konkurranse så vel som en stor feiring av Musikkorpsenes år.

Mye å feire

I 1978 dannet brassbandentusiaster fra Kleppe Musikklag, Manger Musikklag, Eikanger-Bjørsvik Musikklag, Follesø Musikklag og Tertnes Ungdomskorps det som ble kalt Brass Band Klubben. Dette ble starten på historien om NM brass.

Siden den gang har NM brass blitt arrangert 40 ganger. I år feires Musikkorpsenes år - også fordi Norges Musikkorps Forbund blir 100 år og Forsvarets Musikk blir 200 år.

– Det er klart det blir ekstra stas i år på grunn av at det er et stort jubileumsår for alle korps, sier prosjektleder for NM brass, Randi Kvinge.

Fakta: NM Brass 2018 For: Voksenkorps. Hvor: Grieghallen, Bergen. Når: 9. og 10. februar 2018. Påmeldt: 76 korps og brass band. Brass band: I et korps skilles det mellom brass band, som består av messingblåsere, og janitsjarkorps, som også har treblåsere.

Hardt arbeid

Blant elleve deltagere fra Rogaland skal Stavanger Brass Band kjempe om seier. Det ble etablert i 1981, og har siden den gang deltatt i alle NM. Det har resultert i ni seire så langt, og leder Ulf Rosenberg håper at de i år kan ta hjem den tiende.

– Vi har alltid vært i norgestoppen, men det er et skyhøyt nivå blant alle deltagerne. Derfor øver vi hver dag denne uken sammen med dirigent Allan Withington, forteller han.

Forberedelsene startet i desember, og Rosenberg er klar på hva som skal til for og bli norgesmestere.

– Det er hardt arbeid hele veien. Vi vet hvordan et bra brassband skal låte, og prøver å gjøre det like bra.

Brass Night

Lørdag kveld avsluttes mesterskapet tradisjonelt med Brass Night. En stor fest for deltakere, arrangører og publikum.

– Festkonserten på lørdag blir spilt av Sjøforsvarets Musikkorps for å vise det gode samarbeidet vi har hatt, sier Kvinge. Hun forteller videre at det er under festkonserten at vinneren blir annonsert for en fullsatt Grieghall.

Rosenberg og Stavanger Brass Band gleder seg stort til å spille i den kjente konserthallen.

– Alle ser enormt fram til å spille i Grieghallen. Det er en helt utrolig energi, som er med å løfte nivået. Det er også målsetningen vår. Hvis man vinner kvalifiserer man seg til europamesterskap neste år, og vi vil veldig gjerne konkurrere internasjonalt.

Musikkfest

I fjor kunngjorde daværende kulturminister Lina Hofstad Helleland (H) at 2018 får offisiell status som Musikkorpsenes år. Det kommende året er derfor en stor fest for musikkglade mennesker landet over.

– At det er et jubileumsår vil bli markert gjennom hele arrangementet. Selve NM blir det samme, men vi vil gjøre ekstra stas på det, sier Kvinge.

Stavanger Brass Band forbereder seg også på et stort musikkår, og Rosenberg kan røpe at de har noe spennende på gang.

– Vi har et musikalsk prosjekt planlagt i september, sammen med en annen musikkorganisasjon, men det er hemmelig hva som skal skje enda.