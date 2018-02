Feirer orgelets fem første år

– Et orgel trenger et par år på å sette seg. Det er naturlige materialer som trenger manuelle justeringer, men det trenger også tid for at treverk og piper skal finne seg selv i rommet. Nå, etter fem år, er orgelet voksent, sier Nils Henrik Asheim, husorganist i Stavanger Konserthus.

Det enorme orgelet i Konserthuset skal nå feires, all den tid det har nådd konfirmasjonsalder pluss. Asheim har satt sammen et program som spenner fra klassisk Bach til noen framføringer som er helt nye i orgelsammenheng. Her er programmet, med ekspertkommentarer.

Lørdag 24 februar

Magne Harry Draagen - Symfoniske orgellandskap

Magne Harry Draagen, ledende domkantor i Nidarosdomen, spiller et program med tyngdepunktet i symfonisk orgelstil, og som også inneholder mer sjeldne impresjonistiske og nyere verk. Verk av Balbastre, Sixten, Bonnal og Vierne.

– Samtidig som Draagen spiller i Stavanger, har vi et slags talkshow på Kulturhuset i Oslo. Vi skal til det hippeste stedet og vise fram noe av det vi har gjort med orgelet i Stavanger. Det er mange i andre byer som sier de gjerne ville sett og hørt det vi gjør, og nå får de sjansen. Konserten i Stavanger vil bli strømmet direkte, og vi skal vise gamle videoklipp, ha orgelquiz, røpe noen nye planer, orgelpoesi og gjester på scenen.

Lørdag 17. mars

Orgelets ønskekonsert

For femte år på rad inviterer orgelet til denne begivenheten og fyller huset med musikk foreslått og stemt fram av publikum. Organistene Katta, Marco den Toom og Nils Henrik Asheim spiller garantert de ti sangene som får flest stemmer, og plukker favoritter fra de ti neste. Gjestesolist: Makeda. Konferansier: Espen Beranek Holm. Stavanger Symfonikor og en rekke overraskelsesgjester. Årets tema: Amerika.

– Her lærer vi stadig nye ting. I år har jeg lært at det er forskjell på «Stay with me» og «Stand by me». Folk er veldig engasjert i ønskekonserten, og det er en utfordring for oss som spiller. I år dukker nok «America» av Leonard Bernstein opp. Bach går alltid til topps i avstemningen. Så har noen foreslått «Amerika» av Rammstein. Da snakker vi full månelanding. Noen innslag får et visuelt følge, og disse kveldene samler alltid fullt hus. 300 har stemt på sanger til nå, sier Asheim.

Lørdag 14. april

ORGELNATT: ethn/O/pera - Bach og Orgeljam

En konsertperformance bygget rundt stemmekunstneren Ruth Wilhelmine Meyer. Med Lasse Passage Nøsted, Grzech Piotrowski, Sebastian Wypych og Nils Henrik Asheim, samt Stavanger kulturskoles kor. Orgelnatten starter med en ren Bach- avdeling og slutter med Orgeljam i foajeen med Thomas Torstrup, Adrian Tvedten, Håvard Ersland og Tortusa. Tarjei Nygård er DJ og lover god stemning i foajeen.

– Her blir det strupesang, klassisk og folkemusikk. Vi mikser dette med Bach og en orgeljam i foajeen med lokale keyboardister.

Fredag 25 mai

CD-release: Nils Henrik Asheim: Grieg og Tveitt

Nils Henrik Asheim har spilt inn sin første CD på husets Ryde&Berg-orgel. Repertoaret er hans egne transkripsjoner av Edvard Griegs Ballade og Geirr Tveitts Hundrad Hardingtonar, i utdrag.

– Dette er musikk som aldri tidligere er gjort på orgel, et prosjekt skreddersydd for vårt instrument og akustikken i vår sal. Dette blir første plate i en serie. Tveitt er orkestermusikk, mens Grieg er i utgangspunktet for piano. Jeg her jobbet noen år med å få dette til å fungere på orgel og har gjort noen kreative omskrivinger helt til jeg var sikker på at jeg virkelig tilfører musikken noe nytt. Jeg har ideer til 5–7 plater til, men vi får se hvor mange det blir.

Lørdag 9. juni

Syrinensemblet

Tre av Norges mest allsidige musikere: vokalkunstneren Ebba Rydh, klarinettist og saksofonist Georg Reiss og pianist og organist Ulf Nilsen utga i 2014 CDen «I hvite netter». Det gir løfter om en sval, lys og sommerlig konsert.

– Ulf og Georg i Syrinensemblet har vært her før. De kommer tilbake med leken improvisasjon gjennom alle stilartene de elsker. Dette blir siste konsert før vi tar sommerferie, sier Asheim.