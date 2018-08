To løgne damer og myyyye hardvold

The spy who dumped me

Sjanger: Actionkomedie. Nasjonalitet: USA 2018. Regi: Susanna Fogel. Manus: Susanna Fogel og David Iserson. Skuespillere: Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux, Gillian Anderson, Hasan Minhaj, Ivanna Sakhno, Sam Heughan. Lengde: 1 time 56 min. Aldersgrense: 15 år. Kinopremiere: 17. august.

Å harselere med agentsjangeren ala James Bond, er en enkel måte å lage treffsikker underholdning på. Det er heller ikke første gangen noen bruker James Bond-tittelen «The spy who loved me» til å fortelle hva slags film vi har med å gjøre.

Tittelen «The spy who dumped me» forteller tre ting: vi får romantiske relasjoner, agentfilmklisjeer og komedie. Det den ikke forteller, er at filmen også er spekket med volds- og torturscener av det harde og blodige slaget. Nok til 15-årsgrense. Og slapstick-humor og hardvold viser seg ikke å være en veldig stilig match, dessverre. Hva tenkte de på?

Vill jakt etter «pakke»

Som lyn fra klar himmel får Audrey en dumpe-sms fra kjæresten Drew. Det hun ikke ikke vet, er at Drew er CIA-agent. Plutselig er de to gøyale, men på alle måter middelmådige venninnene Audrey og Morgan innblandet i et heseblesende agentdrama som tar dem til alle Europas spionhovedsteder. Spekket med klassiske agentgrep: hvem er på lag med hvem, maskinaktige østeuropeere med steinansikter og ekstrem turnkompetanse, leiemordere og alles ville jakt etter en «pakke». Full av herlige popkulturelle referanser. Men også med dialog så stiv og plump at du nesten rødmer.

Suverene Kate McKinnon

Heldigvis finnes Kate McKinnon som Morgan. Med bakgrunn fra Saturday Night Live-teamet blir det raskt sånn at man begynner å gapskratte bare hun viser seg.

Om Kate McKinnon:

McKinnon viser seg å være en komisk superstjerne som gir alt: i dialog, i mimikk, kroppsspråk og timing. Full av ville påfunn og smittende humør, er Kate/Morgan verd hele kinobilletten alene.

Mila Kunis er også god som storøyd og sjarmerende ekskjæreste. Mens Outlander-helten Sam Heughan er litt for stiv og velstriglet til virkelig å gjøre inntrykk som mystisk agent og romantisk forbindelse.