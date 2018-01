Hva skjedde med krigsseiler Arthur Ernst Berg?

Bakgrunnen for spørsmålet er at museet lager utstillingen «Sjøfolk i krig» og vil bruke krigsseiler Berg fra 1. verdenskrig som en av gjennomgangsfigurene.

– Vi vet noe, men vil gjerne finne ut mer. Vi tror kanskje familien til Berg fortsatt bor her i Stavanger, sier konservator Anne Tove Austbø.

Utstillingen «Sjøfolk i krig» åpner 1. mars og handler om sjøfolk i 1. og 2. verdenskrig. I begge krigene havnet norske skip og mannskap midt i krigshandlingene. Hvordan opplevde sjøfolkene krigen? Hvordan hadde familiene deres det hjemme? Hvordan ble samfunnet på land påvirket av av krigene langs kysten og til havs?

Født i 1899 i Stavanger

Arthur Ernst Berg ble født 9. desember 1899 i Stengaten i Stavanger, og døpt i Domkirken noen uker senere. Foreldrene var Inger Olene Olsen og Otto Wilhelm Berg.

Moren døde da Arthur var to år. Han ble fostersønn hos morfaren, tolloppsynsmann Ljovat Olsen i Brønngaten 11.

16 år gammel reiser Arthur ut som sjømann, mens 1. verdenskrig raser i Europa. Norge er nøytralt, men Tyskland og England kontrollerte skipsfarten til havs med miner, torpedoer og ubåter. Norske skip var nødt til å fortsette gjennom de nye farene.

4. april 1917 mønstrer Arthur på Bergesen-skipet D/S «Langfond» i Liverpool. «Langfond» skal til Island med kull og stykkgods.

– I begynnelsen av krigen fulgte de tyske ubåtene alle internasjonale avtaler for skip fra nøytrale land. Hvis ubåtkapteinen ville senke et skip, varslet han på forhånd, slik at mannskapet kunne gå i livbåtene. Men fra februar 1917 ble det slutt på den praksisen. Tyskland førte uinnskrenket ubåtkrig og torpederte mange flere norske skip, forteller Austbø.

Ble torpedert

28. april 1917, cirka 120 mil nordvest av Irland: Kaptein Christian Johnsen ser en torpedo passere baugen på «Langfond». Johnsen beordrer stopp av maskinen og alle mann på dekk, klar til å gå i livbåtene. Et kvarter senere ser de periskopet på ubåten. Alle går i livbåtene.

Det blåser sterk kuling med høye bølger. Mannskapet ror for å holde livbåtene flytende i den piskende sjøsprøyten. Etter en halvtime kan de se at den tyske ubåten åpner ild mot «Langfond». Flere skudd treffer, skorsteinen faller over bord, damp og kullrøyk sprenger til værs. Etter 34 skudd, synker «Langfond» langsomt ned i sjøen og forsvinner.

De to livbåtene setter seil mot land og klokken 02.30 på natta blir de plukket opp av en engelsk destroyer. Andremaskinisten får skulderen ut av ledd i det han skal gå ombord, men ellers er alle uskadde.

– Ombord på destroyeren ble man behandlet på elskverdigste måte, rapporterte kaptein Johnsen under sjøforklaringen.

Mannskapet ble satt i land i Birkenhead ved Liverpool og innkvartert på forskjellige hoteller.

– Vi tror at Arthur Berg var med da Langfond forliste, og vi vet at han returnerte med osloskipet «Laatefos» i mai 1917, men hva skjedde videre?

Vet du noe om Berg?

De som har opplysninger om Arthur Ernst Berg kan kontakte Anne Tove Austbø på Stavanger maritime museum: anne.tove.austboe@museumstavanger.no.

