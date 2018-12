Ukens anbefalte sanger

Der finner vi sangene «Unfornate», «Can we all go the bed», «Malibu» og «Hide your art», pluss samarbeidspartnerne Marie Ulven alias girl in red, dePresno, Simen Følstad Nilsen (Honningbarna) og Sol Sunnanå Eriksen.

«Unfortunate» får følge av andre nyheter her på spillelisten. Tidligere sanger samles i en egen liste på Spotify. Sjekk også listen med tidenes beste julesanger og årets julesingler.

Her er listen:

Unfortunate – Lokoy

Traveling on – The Decemberists

What the world needs now – Cat Power

No one changes – Conor Oberst

The December-ish you – Lambchop

Hate to see you cry – The Reverend Horton Heat

These hands – Why?

Shelter – Broken Bells

Monster (akustisk) – Lola Kirke

Dead boys – Sam Fender

Box with jewels – Mockingbird Hillbillies

Naked blue – Kakkmaddafakka

25 – Oh Pep!

Old stone gang – The Textones

Can’t knock the hustle – Weezer

Walking to the sunset – Berlev’s Rock’n’Roll Hotel

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.