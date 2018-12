James Bond kan havne på Vestlandet

Den norske insentivordningen er innordnet slik at den skal kunne refundere inntil 25 prosent av produksjonsutgiftene i Norge. Men det er et tak på 75 millioner kroner. Det er også kun én søknadsfrist årlig. Søknadsfrist for å få penger i 2019, var 27 november. Rammene blir tildelt av Norsk filminstitutt i januar.

Elleve prosjekter har søkt. Disse har planer om å bruke 484 millioner kroner i Norge. Blant prosjektene er «B25», som etter det Bergens Tidende erfarer skal være den neste filmen om Agent 007, James Bond, med Daniel Craig i hovedrollen.

«Bond 25» er arbeidstittelen for den neste filmen, som skal starte produksjon i mars neste år.

– Utrolig spennende for Norge

Egentlig skulle Oscar-vinnende regissør Danny Boyle ha ansvaret, men han hoppet av i august grunnet kreative uenigheter. Derfor ble produksjonen utsatt. Nå har Cary Joji Fukunaga («True Detective», «Maniac») overtatt roret.

De to siste James Bond-filmene, «Skyfall» og «Spectre», spilte totalt inn 17 milliarder kroner.

– Hvis Bond kommer, vil det være utrolig spennende for Norge. Jeg tipper uansett av flere av prosjektene på listen skal spilles inn på Vestlandet. Dette er den beste søkerbunken så langt, sier Sigmund Elias Holm i Vestnorsk filmkommisjon.

James Bond har snust på Norge tidligere, men valgte lokasjoner som ga større skatterabatter. Blir deler av innspillingen lagt til Vestlandet, kan en beregne at prosjektet har krav en stor del av potten fra filminstituttet.

Oppmerksomhet etter Mission Impossible

Tom Cruise spilte inn en nøkkelscene til «Mission Impossible 6» på Preikestolen i fjor høst, etter å ha fått tilkjent en ramme på seks millioner kroner fra den norske insentivordningen. Dette fikk stor oppmerksomhet i utenlandske medier. Filmen spilte inn totalt sju milliarder kroner på verdensbasis. Også Paul Greengrass' 22. juli-film for Netflix, ble delfinanisert av insentivordningen.

Mange av søknadene til insentivordningen nå kommer fra norske og skandinaviske selskaper, inkludert filmatiseringen av «Scandinavian Star»-ulykken. «Ragnarok» er en dansk Netflix-serie som skal spilles inn i Hordaland, etter det BT erfarer. HBO Nordic skal også lage en originalserie, «Villmark».

Det er også en stor Hollywood-produksjon i potten. «Threadstone» skal bli en TV-serie basert på Jason Bourne-universet. Innspillingen starter i 2019.

Potten i fjor var på cirka 60 millioner kroner. Alle pengene gikk til tre norske TV-serier.