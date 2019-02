Sølv til Stavanger Brass Band i NM

Eikanger-Bjørsvik Musikklag vant elitedivisjonen for 4. år på rad. Men havnet bare hårfint foran Stavanger Brass Band, med under ett poeng.

– Gratulerer til Eikanger. De kommer til å gjøre det fantastisk godt i EM. Stavanger Brass Band spilte fantastisk godt i dag, så hadde vi bittelitt å gå på i går, og det var nok til at seieren glapp, sier leder Ulf Rosenberg i Stavanger Brass Band til Aftenbladet etter prisutdelingen.

– Vi har befestet vår stilling som et av de beste korpsene i landet, legger han til.

Gjallarhorn, som rykket opp til elitedivisjonen i fjor, havnet helt sist. Dermed blir det spilling i 1. divisjon igjen neste år for Stavanger-korpset.

I tillegg til å komme på 2. plass i 2. divisjon, vant Sola Brass Band solistprisen for solohorn. De får nå tilbud om å rykke opp til 1. divisjon.

Her er den fullstendige resultatlisten, med poengsummer i parantes:

Elitedivisjonen

(Her er det tre poengsummer. Den første er for pliktnummeret, den andre for det selvvalgte, den tredje er totalen)

1. Eikanger-Bjørsvik Musikklag (96,5) (96) (96,25)

2. Stavanger Brass Band (94) (97) (95,5)

3. Manger Musikklag (91) (98) (94,5)

4. Bjørsvik Brass (89,5) (94,5) (92)

5. Jaren Hornmusikkforening (88) (95,5) (91,75)

6. Tertnes Brass (92) (91) (91,5)

7. Oslo Brass Band (87) (92,5) (89,75)

8. Oslofjord Brass (84) (93) (88,5)

9. Molde Brass Band (86) (89,5) (87,75)

10. Musikkorpset Gjallarhorn (85) (88) (86,5)

1. divisjon

1. Krohnengen Brass Band (96)

2. Kleppe Musikklag (95)

3. Rong Brass (93)

4. Askøy Brass Band (92)

5. Ila Brass Band (91)

6. Flesland Musikklag (89)

7. Tomra Brass Band (88)

8. Radøy Brass (87)

9. Sandefjord Brass Symposium (86)

10. Tertnes Amatørkorps (85)

11. Hasle Brass (84)

11. Oster Brass (84)

2. divisjon

1. Brøttum Brass (96)

2. Sola Brass Band (95)

3. Sørum Musikklag (94,5)

4. Ørskog Brass (94)

5. Follesø Musikklag (93)

6. Tysnes Musikklag (92,5)

7. Fjell Brass (92)

8. Manger Old Star (91,5)

9. Alexander Brass Band (91)

10. Jølster Musikklag (90,5)

11. Haukås Musikklag (90)

12. Sagvåg Musikklag (89,5)

13. Stangaland Brass (89)

3. divisjon

1. KOS – Krohnengen Old Star (97)

2. Nes Musikkforening (95)

3. Lindås Brass (94,5)

4. Agder Brass (94)

5. Laksevåg Musikkforening (92)

6. Trondheim Politis Brass Band (91,5)

7. Gjøvik Bybrass (91)

8. Bergen Brass Band (90,5)

9. Tromsø Brass (89)

10. Bjørvika Brassband (88)

11. Skui Brass Band (87)

12. Kjølsdalen Musikklag (86)

13. Gjesdal Brassband (85)

14. Stavanger Kommunes korps (84)

15. Filadelfia Hornorkester Drammen (83)

4. divisjon

1. Valdres Brass Band (94)

2. Lyshornet Brass (93,5)

3. Norheimsund Musikklag (91)

4. Flora-Bremanger Brass Band (89)

5. Tysvær Brass (88,5)

6. Moen Musikkforening (88)

7. Florø Hornmusikk (86)

8. Grenland Brass (85,5)

9. Hetlevik Musikklag (85)

10. Fræna Brass Band (84,5)

11. Frei Hornmusikk (84)

12. Randaberg Musikkorps (83,5)

13. Lismarka/Mesnali Brass (83)

14. Sotra Brass (82)

15. Flå Musikkorps (81,5)

5. divisjon

1. IMI Brass (94)

2. Saksumdal Musikkforening (92)

3. Riska Brass Band (91)

4. Lillehammer Brass (90)

5. Indre Torungen Brass Ensemble (89,5)

6. Langhus Brass (89)

7. Holmestrand ungdomskorps (88)

8. Haus Musikklag (87)

9. Brumunddal Brass (86)

10. Skeie Brass (85)

11. Ålvik Musikklag (83)