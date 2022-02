Problembarnet som blei forfattar

HELGEINTERVJUET: Som 16-åring blei Runar Tjelta flytta vekk frå Bryne av barnevernet. Denne veka var han tilbake – for å lansera sin andre roman.

Runar Holiløkk-Tjelta fortel si dramatiske livshistorie for å visa at det kan gå godt.

Fakta Runar Holiløkk-Tjelta (f. 1978) Oppvaksen på Bryne. Nå busett i Lørenskog. Økonom i Patentstyret. Debuterte som forfattar med romanen «I hodet, i hagen, med hagle» (2019). Aktuell med romanen «Mono sapiens». Les mer ↓

– Det låg ikkje akkurat i korta at det skulle gå slik. Men det har skjedd store endringar, både med meg og med Bryne, seier Runar Holiløkk-Tjelta.

Onsdag denne veka var han tilbake på Bryne. Byen der han vaks opp. Ein oppvekst som etter kvart skulle by på ein del tunge slag. Då Tjelta var 13 år, tok faren livet sitt, som lyn frå klar himmel.

– Det reiv beina under for mor. Ho fekk aldri fotfestet tilbake, seier Tjelta.

Då han var 16, var han i ferd med å spora heilt av. Til slutt greip barnevernet inn og sende han til ein institusjon på Austlandet for ungdom med rus-, krim- og åtferdsproblem.

– Eg var på villspor.

– På kva måte?

– Eg har barn sjølv, og vil ikkje gå så djupt inn i det. La meg seia det slik: Eg begynte å eksperimentera altfor entusiastisk med rus i altfor ung alder. Og så hadde eg inga retning i livet.

Bank i smauet

Når Tjelta denne sure februarkvelden er tilbake på Bryne, så er det eit resultat av store endringar både i hans eige liv og i byen han blei flytta frå.

Me møtest på det som i si tid var Tjemsland på Torget, men som i dag er kafeen Rits. På den andre sida av Torget, på Mellombels, skal Tjelta denne kvelden møta heimflytta forfattar, psykolog, litteraturfestivalgründar og Nordisk Råd-nominerte Peter F. Strassegger til samtale om jærsk samtidslitteratur. Saman med Rakel Fjelltvedt, som også har debutert som romanforfattar – på Jæren forlag.

For å seia det sånn: Før i tida var det smått med litteraturkveldar på ølbar, debatterande samtidsforfattarar og eigne forlag på Bryne.

– Eg har fått bank i smauet der borte, seier Tjelta og peikar bort i passasjen mellom Mellombels og Bekkis, tidlegare pizzaplassen Ponti´s og slaktarbutikken O.R. Thu.

– Du har slåst her ute?

– Slåst og slåst. Det var vel ikkje eg som slo.

Store endringar

Torget utanfor Ponti´s var staden der jærsk ungdom samla seg kveldar og netter i helgene då Tjelta vaks opp. Her var rikeleg med skitenrealisme, dramatikk og romantikk, men då ikkje i tydinga litterære sjangrar.

– Endringane på Bryne er fascinerande. Då eg vaks opp, kjendest det som å bu i ein utkant der ingenting viktig skjedde. I dag kan ein peika på nokre av dei fremste utøvarane som finst innanfor ei rekke sjangrar, enten det dreier seg om fotball, musikk, industri – eller litteratur. Og dei kjem altså frå Bryne. Her skjer så mykje – og derfor ville eg leggja boklanseringa mi hit, seier Tjelta.

Det har skjedd mykje både med Bryne og Runar Tjelta sidan han vaks opp. Blant anna har Tjemsland på Torget blitt til kafeen Rits.

Barnevernet greip inn

Aftenbladet har den siste tida skrive mykje om barnevern, vanskeleg oppvekst, kommunar og ansvaret for å gripa inn. Tjelta seier det beste som skjedde i ungdomstida hans, var at han blei henta ut frå Bryne av barnevernet og sendt på institusjon.

– Det gav meg ikkje nødvendigvis dei beste minna eg har. Men det bidrog til at eg fann ei retning, fekk sjølvdisiplin og oppdaga ting eg aldri hadde visst om.

Blant oppdagingane, var litteraturen. Foreldra hadde for alltid fora Tjelta med bøker frå si bokhylle, men han hadde aldri vore på biblioteket. Då han hamna på institusjon, måtte han vera med dit.

– Det var eit augeopnar for meg. Eg visste ikkje kva som fanst av bøker, visste ikkje om mangfaldet. På biblioteket fann eg bøkene som fekk meg sjølv til å begynna å skriva, seier Tjelta.

Sidan skulle dette bli fast rutine: Kvar gong Tjelta flytta til ein ny by – og det har skjedd mange gonger – er biblioteket ein av dei første stadene han oppsøker.

– Alle bibliotek er ulike, men også kjende stader, seier Tjelta.

Omflakkande liv

I det omflakkande livet Tjelta skulle leva etter at han forlèt Bryne, ligg også grunnkjensla han tek for seg i romanen «Mono sapiens». Boka handlar om Geir, ein kar frå Bryne som har flytta til Oslo. Han har studert, sit nå med fast jobb og leilegheit. Men han er fundamentalt einsam. I søvnlause netter klatrar Geir opp i høge heisekraner – og leikar med tanken om å hoppa.

Tjelta har for mykje høgdeskrekk til å klatra opp i høge ting. Men han har opplevd fleire dimensjonar av einsemd.

– Einsemd er fascinerande. Det er ikkje det same som å vera aleine. Du kan vera saman med andre – på jobb, i parforholdet – og likevel kjenna deg einsam. Og du kan fint vera aleine utan å vera einsam, seier Tjelta.

Runar Holiløkk-Tjelta blei flytta frå Bryne av barnevernet då han var 16 år. Denne var han tilbake i byen der han vaks opp - som forfattar.

Einsemda

Han definerer einsemd som å ha færre meiningsfulle sosiale relasjonar enn du ønsker. Han har opplevd det sjølv. Som då han blei flytta til ein sørlandsk småby der han ikkje klarte å knyta band gjennom dei to åra han budde der og gjekk på skule. Eller då han som vaksen og ferdig utdanna økonom jobba på ein arbeidsplass der han aldri kom inn i miljøet.

– Det var ikkje noko gale med kollegaene mine, tvert imot. Men eg følte meg alltid utanfor, seier Tjelta.

Sånn er det også for hovudkarakteren Geir. Han klarer ikkje å bli ein del av det sosiale fellesskapet på jobben. Etter jobb snakkar han knapt med nokon. Så er det nok ei søvnlaus natt. Så nok ein dag.

– Sett utanfrå kan ein tenkja at den einsame må ta seg saman, begynna på ein eller annan aktivitet, ta ein kaffi med nokon, ta litt initiativ. Men når du står midt i det, kjennest det umogleg. Det blir gjerne ein sjølvforsterkande prosess som i sin tur går ut over både sjølvkjensle og sjølvtillit.

Men Tjelta har også erfart ein annan type einsemd, som han også bruker når han diktar i romanen og lar Geir ringa heim. Nemleg å ha ei rusavhengig mor, oppleva at rollene blir snudde om, at det er barnet som blir omsorgspersonen, den som må trøysta mora.

– Dette er også ei form for einsemd, seier Tjelta, som tidleg i 20-åra flytta heim til Bryne for å ta seg av mora. Ho tok livet sitt med ein overdose 14 år etter at faren døydde. Det skjedde rett rundt hjørnet her oppe.

Eige liv?

– Kor tett ligg det du skriv opp mot ditt eige liv?

– Eg tek utgangspunkt i eigne erfaringar, men skriv ikkje om mitt eige liv. Det einaste som er sant i denne boka, er når ein av karakterane går inn på Bøker og Børst i Stavanger, bestiller ein trippel espresso av Silje Salomonsen – og så går for å tatovera seg. Det gjorde eg ein gong.

Tjelta syns eigentleg det er ganske kleint å fortelja si eiga historie på denne måten. Han liker ikkje å knyta eigne, dramatiske livshendingar til lanseringa av ei bok.

– Vanlegvis snakkar eg ikkje om dette. Men nå opnar eg denne boksen – og så er det gjort. Mange av dei eg kjenner, visste ikkje at eg hadde desse erfaringane.

Stille om sjølvmord

Kvifor fortel han nå? Fordi hans eiga erfaring er at ein ikkje snakka om desse vanskelege tinga. I den grad nokon kom inn på farens sjølvmord, opplevde Tjelta at dei velmeinande og varme vaksne ikkje visste heilt kva dei skulle seia eller gjera.

– Og så enda det stort sett med at det var 13 år gamle meg som stod der og trøysta dei, fordi dei syntest det var vanskeleg. Så då slutta eg å snakka om det.

Tjelta skulle ønska han hadde visst at den vanlegaste dødsårsaka blant menn mellom 20 og 50 år i Norge, er sjølvmord.

– Eg følte meg som eit utskot fordi faren min tok livet sitt. Men statistisk sett er det altså meir uvanleg å ha ein far som døyr av kreft i den alderen.

Det kan gå bra

Men så meiner også Tjelta det er viktig å få fram – både til barnevernsbarn og foreldre – at det kan gå bra til slutt.

– Det krev innsats, det gjeld kanskje ikkje alle, men det er altså mogleg å koma seg vidare og leggja det vanskelege bak seg.

Tjelta ser ut på Torget. Ein gong spelte han rockegitar med bandet sitt på utescenen som stod der. På Rock mot EF. Ein ungdom som ikkje snakka om smerta si. Ein ung mann utan retning.

Men også ein ung mann klarte seg. Som det gjekk bra med.

– I mitt tilfelle har eg blitt ein kjedeleg byråkrat i Patentstyret med rekkehus og familie på Lørenskog. Og forfattar. Kanskje ikkje alles draum. Men eg kom i alle fall gjennom det.