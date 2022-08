Festivalpass på første klasse til musikkhovedstaden

ÅPNINGSKONSERT: Med krig, pest og arbeidssommer i sikte lot jeg være å fornye passet mitt denne våren. Men nå på ettersommeren kan jeg til gjengjeld reise «på sangens vinger» til Wien, med festivalpass – og det på første klasse, hva angår program og deltagere.

St. Petri kirke, tirsdag kveld: Fritz Kreisler: Utvalgte stykker for fiolin og klaver. Franz Schmidt: Kvintett i B-dur for klaver, klarinett og strykere. Franz Schubert: Strykekvartett i a-moll («Rosamunde»). Åpningstale: Knut Olav Åmås. Christian Ihle Hadland og Bengt Forsberg, klaver. Henning Kraggerud og Alexander Sitkovetsky, fiolin. Thorsten Johanns, klarinett. Eivind Ringstad, bratsj. Andreas Brantelid, cello. Quatuor Mosaïque.

Alle festivaler må visst ha et nytt tema hvert år – et såpass generelt løsenord at nær sagt alt mellom himmel og jord kan klemmes inn under den vide begrepsparaplyen. Ved første øyekast er årets tema for ICMF stikk motsatt, ja forfriskende konkret: Wien!