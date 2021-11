Kul kontrast

PLATE: Forrige gang regnet det platinaplater og grammypriser over dem.

Det er gått 14 år siden Robert Plant og Alison Krauss lagde en plate sammen.

Geir Flatøe Journalist

Robert Plant & Alison Krauss: «Raise the roof» (Warner)

Den gamle heavy-vokalisten Robert Plant (73) og bluegrass-dronningen Alison Krauss (50) treffer fortsatt en nerve når de 14 år etter «Raising sand» møtes igjen. T Bone Burnett er igjen produsent, og folk som Marc Ribot, David Hidalgo, Bill Frisell og Buddy Miller deltar.

De åpner sterkt med Calexicos «Quattro (World drifts in)», Everly Brothers’ «The price of love» og den med årene temmelig folkesky Anne Briggs’ «Go your way». Hun har vært et av forbildene for Plant, selv om han endte opp i Led Zeppelin.

Et forbilde har også folk-gitarist Bert Jansch vært, og hans «It don’t bother me» er tatt med.

Plant har et godt grep om bluesrockeren «High and lonesome», den eneste sangen de ikke har lånt, mens Alison Krauss gjør Merle Haggards countryballade «Going where the lonely go» til platens vakreste øyeblikk.

Lista lå høyt denne gang, men de har klart det igjen.

Beste spor: «Quattro (World drifts in)», «Go your way», «Searching for my love», «Going where the lonely go».