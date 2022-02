Gylne middelvei

PLATE: Ivan Ave serverer vårlig optimisme med snert.

Eivind Øygarden er Ivan Ave. Fra Vinje, men bodde lenge i Sandnes. Han var medlem av duoen The Afeeliated sammen med John Derek Bishop.

Stella Marie Brevik Journalist

Publisert: Nå nettopp

Ivan Ave: «Mid season» (Mutual Intentions)

I 2020 lagde Ivan Ave et av årets beste album «Double Goodbyes». EP-en gir oss en smakebit på det kommende albumet og fortsetter i samme varme, humoristiske og fabelaktige stil. Hvorfor forandre på noe som funker? R’n’B-rappen er ennå på internasjonalt nivå og en glede å høre seg gjennom. Ave er midt imellom alt. Han er midt i album-making, sykt travel med å finne ut av ting, og på midten av karrierestigen: Han er ikke undergrunn lenger, men ei heller rik – tross masse skryt. Han beskriver selv situasjonen på «What a day!!!»: Critical acclaim don’t get you paid ... Won an award, my sister won one when she was eight years old. Frank Oceans «Channel Orange» høres ennå gjennom lydbildet. Kantene er runde og nostalgiske. Koringen går ned som smør. Tekstlinjene og historiene går så sømløst gjennom landskapet at låtene høres ut som talemelding til deg fra bestevennen. Ivan Ave er din venn og betror seg som en sann ordsmed. Smaksprøven «Mid season» er en vårlig opptur perfekt for alle dager.

Beste spor: «What a day!!!».