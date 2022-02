Lavmælt debut

PLATE: Debutanter med sans for den mørke siden av 90-tallet.

King Hannah er den Liverpool-baserte duoen Hannah Merrick og Craig Whittle.

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

King Hannah: «I'm not sorry, I was just being me» (City Slang/Playground)



Med forbilder som PJ Harvey, Mazzy Star, Bill Callahan og Courtney Barnett vet Hannah Merrick og Craig Whittle hvordan mørk musikk skrus sammen. I tillegg har Liverpool-duoen en svakhet for 90-tallet, noe som gir oss trip hop-trommer a la Portishead i industrielle «A well-made woman» og skurrende grønsj-gitar i «Big big baby». Mye handler om Merricks barndom, for en gangs skyld en lykkelig en – selv om tilbakelente «All being fine» er innom sengevæting. Krypende «Ants crawling on an apple stork» synges av Whittle, men det er Merricks slitne stemme som griper tak i deg. Bare hør nattsvarte «The moods that I get in». Samtidig avdekker den Whittles indre Neil Young, og han gir også næring til saktebrennende «Go-Kart kid (Hell no!)». «Berenson» er i tillegg en fin Yo la Tengo-inspirert intrumental, så den flotte debuten skyldes begge to. Og alle som kom før dem.

Beste spor: «All being fine», «Big big bay», «The moods that I get in», «Go-Kart kid (Hell no!)».