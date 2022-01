Ensomt liv

Røffere denne gang, men temaet er det samme.

Eels er først og fremst Mark Oliver Everett.

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Eels: «Extreme witchcraft» (PIAS/Border)

Mark Everett har i 30 år sunget om sine opp- og nedtur, og nå er gardinene dratt for igjen. Platen er blant hans mest rockete, nær «Souljacker» fra 2001. PJ Harveys høyre hånd John Parish var medprodusent på den og er tilbake igjen. Optimistisk pop fortrenges av skurrende gitarer og hissige trommer.

Everett kalte seg først E, før det ble bandet Eels spunnet rundt ham selv. En av USAs store låtskrivere forteller om et ensomt liv i «Strawberries and popcorn»: Slept all night with the TV on, spent the whole day with the curtains drawn. Now I’m gonna eat some strawberries and popcorn for dinner, ‘cause that suits me.

Maktesløsheten skildres fint i «Stumbling bee»: Sometimes I feel like a stumbling bee, trying to fly in November.

«Grandfather clock strikes twelve» er noe Everetts forbilde Prince kunne lagd, mens «The magic» er Dire Straits på piller. Mye bra, men rocken havner i skyggen av de såre balladene.

Beste spor: «Strawberries and popcorn», «Stumbling bee», «Learning while I lose», «I know you’re right».