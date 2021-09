ABBA er tilbake – slipper album med ti nye låter

Den svenske popgruppen ABBA gir i høst ut et album med ti nyinnspilte låter. Snart 40 år etter at gruppa brøt opp, kommer albumet «Voyage».

Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Faltskog og Björn Ulvaeus.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Abba går fremtiden i møte som «abbatarer» i en digital konsert i mai neste år.

– Det låter akkurat som det alltid har gjort, sier låtskriver Benny Andersson.

Allerede nå ligger to singler ute på Spotify. «I still have faith in you» og «Don’t shut me down».

Siste gang ABBA ga ut ny musikk, var i 1982, da singelen «Under attack» kom ut.

– Det har gått en tid siden vi lagde musikk sammen. Nesten 40 år, faktisk. Vi tok en pause våren 1982, og nå har vi besluttet at det er på tide på avslutte den, heter det i en hilsen fra gruppa sendt ut via plateselskapet sitt torsdag kveld.

– Til alle dere som tålmodig har fulgt oss på en eller annen måte i disse tiårene: Takk for at dere har ventet. Det er på tide at en ny reise begynner, skriver de videre.

«Voyage» i november

Albmunet har fått tittelen «Voyage», og gruppa sier det illustrerer at de seiler i ukjent farvann. Som del av comebacket er det varslet digitale konsert hvor ABBA skal framføre musikken som hologrammer, kalt «abbatars». Konserten skal finne sted i slutten av mai neste år.

– Ved hjelp av våre yngre selv, skal vi reise inn i fremtiden. Det er ikke lett å forklare, men det har ikke blitt gjort før, skriver ABBA i hilsenen som er formidlet av Universal.

Allerede i april 2018 ble det kjent at ABBA planla å slippe ny musikk. Deres manager bekreftet at det ville komme to nye låter, og i mai ble det kjent at dette trolig ville bli utvidet til fem. Men inntil kunngjøringen torsdag var det uvisst om det ble to låter, fem låter eller et helt album.

Koste seg

Benny Andersson sier det er vanskelig å si hva som har vært det beste med gjenforeningen – den kreative prosessen med å lage en konsert sammen, eller at kvartetten endelig har vært tilbake i studio sammen.

– Jeg tror det å høre Frida og Agnetha synge sammen igjen, er vanskelig å toppe, skriver han.

Alle de fire originalmedlemmene deltar i gjenforeningen: Agnetha Fältskog (71), Björn Ulvaeus (76), Benny Andersson (74), og Anni-Frid Lyngstad (75).

– Da vi kom sammen i studio, hadde jeg ingen anelse om hva jeg kunne forvente. Men i Bennys studio var det et så vennlig og trygt miljø, så jeg koste meg virkelig før jeg visste ordet av det. Jeg kan knapt tro at øyeblikket endelig har kommet for at vi kan dele dette med omverdenen, sier Agnetha Fältskog.