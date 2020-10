Månen gjorde en god jobb

Historier kan begynne på så mange vis. For Emma-Lee Moss startet det med månen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Emmy the Great er 36 år gamle Emma-Lee Moss. Foto: ALEX LAKE

Geir Flatøe Journalist

Emmy the Great: «April» (Bella Union/Border)

36-åringen er født i Hongkong, med en engelsk far og en kinesisk mor. Hun var 12 år da Hongkong opphørte å være en engelsk koloni, og familien valgte å flytte til Sussex i England.

Da hadde hun allerede rukket å opparbeide en forkjærlighet for band som Weezer, Smashing Pumpkins og Lemonheads, musikk som hun fant på nærmeste Tower Records-butikk i Hongkong en togreise unna.

I England var det god grobunn for musikkinteressen, og i 2006 tok hun artistnavnet Emmy the Great. Tre år senere kom debutalbumet «First love».

To plater til fulgte, pluss filmmusikk og et fint julealbum med Tim Wheeler fra Ash det snart er tid for å plukke fram igjen.

Foto: Nononino

Fakta Emmy the Great Bakgrunn: Emma-Lee Moss er født 4. november 1983 i Hongkong. Utgivelser: «First love» (2009), «Virtue» (2011) og «Second love» (2016). I tillegg kommer juleplaten «This is Christmas» (2011) med Tim Wheeler og filmmusikken «Austenland» (2011) med Ilan Eshkeri. Les mer

Tilbake til den nevnte månen: For tre år siden reiste hun til Hongkong fra New York, byen der hun hadde tilbrakt de tre siste årene. Meningen var å få med seg høstfestivalen, besøke familie og å begynne på et nytt album.

Fullmånen skinte mens Emmy vandret rundt. Plutselig følte hun seg synkronisert med Hongkong, en by som slet med å finne sin identitet 20 år etter overtakelsen.

Månen ble en veiviser, og sangene begynte å komme. Det sentrale kuttet er «Chang-E», som referer til månegudinnen Chang’e som stjal en udødelighetsdrikk fra sin mann Houyi.

I noen fortellinger er mannen snill, i andre slem. Emmy velger den siste varianten, og Chang’e blir helten. En nydelig sang er det uansett blitt.

Innspillingen gikk unna på to uker i Brooklyn i februar 2018. Det ble samtidig hennes endelige farvel til New York før hun igjen dro Hongkong.

Utgivelsen ble utsatt da datteren Riri kom til verden. Emmy tok et år fri, og siden fulgte hun opptøyene i Hongkong på nært hold. Uroen gjorde at hun flyttet tilbake til England på slutten av fjoråret, men der kom koronaen og nye forsinkelser.

Nå er platen omsider her, og Emmy the Great åpner med to minutter lange «Mid-Autumn», navnet på høstfestivalen hun reiste for å oppleve. Den har naturlig nok et kinesisk preg.

Så følger «Writer», om å skrive ned alt man opplever. Selv har hun skrevet for avisen Guardian og for magasinene «Vice», «British GQ» og «Wired». En folk-sang med flott melodi og fine detaljer.

«Dandelions/Liminal» er ikke noe dårligere, en frisk poplåt og første single fra platen. Ikke så rart; den er som skapt for radio. Come on let’s be dandelions, scatter all over the place, synger Emmy.

«A window: O’Keefee» starter som en vise fra 70-tallet, før den vokser inn i popen. Georgia O'Keeffe var en av 1900-tallets største, modernistiske amerikanske malere, og vinduer er noe som går igjen hos henne.

Emmy så en utstilling med O’Keefee i Brooklyn. Hun synger om den siste sommeren i New York, om farger og om vennskap mellom kvinner. Det er blitt en nydelig, sommerlett låt av alt dette.

«Okinawa: Ubud» er ikke like umiddelbar, men har sine fine øyeblikk. Ikke minst vokalen og linjen here our parents dreamed of escape, now all their dreams are ours.

«Your hallucinations» er ikke langt unna. Begge er bra, men kunne hatt godt av noen andre ideer i studio. Albumet er produsert av to fra bandet hennes, mens en tredje har vært tekniker. Gateopptak fra Hongkong og kinesiske instrumenter sniker seg inn på platen.

«Mary», om en spåkvinne hun møtte i bydelen Kowloon, åpner akustisk og trivelig, før sangen vokser seg sterkere. Den er fin, men burde stoppet på tre minutter.

«Hollywood Road/April» er derimot førsteklasses hele veien, og «Heart sutra» sørger for en fin avslutning.

Album nummer fire holder den høye standarden hun satte med debutalbumet. Hør henne.

Beste spor: «Writer», «Dandelions/Liminal», «Chang-E», «A window: O’Keefe», «Hollywood Road/April».