En skikkelig ufyselig helt

THRILLER: Mick Herron fester grepet. I andre bok ser vi enda tydeligere at det er persongalleriet hans som bærer historien, ikke gåtene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mick Herron mislyktes først – men så kom suksessen.

Tarald Aano Redaktør

Mick Herron: Døde løver. 399 sider. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen. Aschehoug.

Historien om Mick Herrons suksess er som tatt ut av et kurs i storytelling. Han skrev bøkene, fikk den første utgitt, ingen kjøpte, ingen leste, ingen brydde seg, og hans britiske forlag kuttet samarbeidet med et takk, men nei takk. Året var 2003, og det skjedde ingenting før i 2015 da britiske forlag hentet Herron og bøkene hans fram fra glemselen. I mellomtiden var han oppdaget i USA, og britene hentet bøkene hans hjem igjen.

I Norge dukket han først opp i vår, med glitrende «Sløve hester» – nå er «Døde løver» klar, og snart kommer «Ekte tigere». Alle handler om reservebenken til den britiske etterretningen: Noen har rotet det til så ettertrykkelig at de må stues vekk, andre er upålitelige drankere, andre igjen har så heftige konflikter bak seg at ledelsen foretrekker å la dem støve ned et sted der bare lønnsbudsjettene ser dem.

Denne samlingen av tapere ledes av en ufordragelig fyr som fiser og raper og snakker nedsettende til og om alle – men selvsagt har han en teft som overgår alt. Denne gang starter det med et tilsynelatende naturlig dødsfall på en buss. Selvsagt er hendelsen en løs tråd som fører de «sløve hestene», som agentene blir kalt, på sporet av en spionring med røtter tilbake til den kalde krigen.

Som i første bok er Herron ekstremt ordrik, han dveler ved detaljer og driver handlingen sakte, sakte framover. I tillegg lager han så mange vrier og omveier at du skal være virkelig våken for å henge med. På mange måter kan dette spillet, og dobbeltspillet, minne om spionfortellingene til mesteren John le Carré. Men språklig er de svært ulike. Der Le Carré er saklig og nøkternt referende inntil det byråkratisk kjedelige, henter Herron inspirasjon fra den hardkokte storbykrimmen der kjappe replikker og ironiske vendinger sender leseren flirende fra side til side. Her er noen eksempler fra hans beskrivelser av folk som dukker opp underveis:

Han så ut som «en kontormedarbeider som nettopp hadde fått sparken, antagelig av hygieniske grunner».

«Hennes forhold til alkohol hadde vært det lengste forholdet hun hadde hatt, men som enhver voldelig partner hadde alkoholen vist sitt sanne ansikt til slutt.»

Og denne, etter at hovedperson Lamb finner en ekskollega død: Han ville gått gjennom «de fem stadiene uten å blunke: benektelse, sinne, forsoning, likegyldighet, frokost.»