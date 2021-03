Dette er årets lokale kokkehåp

Tre av fem finalister i Årets kokk har lokal tilknytning. Den ene prøver seg i konkurransen for tredje gang. Vinneren skal representere Norge i Bocuse d’Or.

Marius Dragsten Kjelsrud, Filip August Bendi og Runa Ailin Kvendseth er tre av finalistene i Årets kokk. Foto: Jarle Aasland/Tom Haga/Henriette Heimdal

Fakta Bocuse d’Or Regnes som verdens vanskeligste og mest prestisjetunge kokkekonkurranse. Oppkalt etter den nå avdøde franske kjøkkensjefen Paul Bocuse. Årets kokk er det norske uttaket til denne internasjonale konkurransen. Verdensfinalen holdes i Lyon i januar annethvert år og har blitt arrangert siden 1987. I 2021 er finalen imidlertid flyttet til september på grunn av koronapandemien. Den europeiske finalen holdes også annethvert år, men i ulike byer hver gang. I 2020 ble Europa-finalen arrangert i Tallinn. Norges finalist Christian André Pettersen stakk av med seieren. Arne Brimi var den første nordmannen som var med i Bocuse d’Or-finalen, i 1987. Den første nordmannen som tok gull var Bent Stiansen i 1993. Siden har Terje Ness, Charles Tjessem, Geir Skeie og Ørjan Johannessen tatt gull i Lyon, mens stavangermannen Christopher William Davidsen kom på andreplass i 2017, og Christian André Pettersen tok bronse i fjor. Sven Erik Renaa vant prisen for beste fiskerett i 2007. Les mer

Filip August Bendi fra Sandnes gir seg ikke. Når Årets kokk går av stabelen i Oslo 19. oktober er det tredje gang han forsøker å bli Norges Bocuse d’Or-kandidat. Kjøkkensjef Marius Dragsten Kjelsrud på Spiseriet i Stavanger er heller ikke ukjent med konkurransen. Han prøver seg for andre gang.

Runa Ailin Kvendseth jobber til vanlig på Re-Naa. Foto: Henriette Heimdal

Av nykommerne finner vi Runa Ailin Kvendseth, som jobber som kokk på Re-Naa til daglig. 23-åringen fra Oslo utgjør en sårt tiltrengt kvinneandel - det har ikke vært noen kvinnelige finalister i denne konkurransen siden 2013, og Norge har foreløpig aldri sendt en kvinne for å konkurrerere i Lyon, hvor den internasjonale finalen i det uoffisielle kokke-VM arrangeres annet hvert år. Hun har imidlertid ganske fersk erfaring fra Årets kokk, forrige runde var hun nemlig commis (assisterende kokk) for Håvard Werkland.

– Jeg har veldig lyst til å delta i Bocuse d’Or, det er en stor og fin konkurranse. Tanken med å delta i Årets kokk er å lære og se hva som er greia, sier Kvendseth.

Hun får mentorhjelp og permisjon fra jobben på Renaa for å delta og skal sannsynligvis trene på Sirkus Renaa på Lagårdsveien i Stavanger.

Går for gull

– Jeg er veldig glad for å bli tatt ut. Det er nå den stor jobben begynner. Dette har vært en langsiktig plan for min del, og denne gang går jeg for å vinne hele greia, sier Marius Dragsten Kjelsrud.

Trønderen Marius Dragsten Kjelsrud er kjøkkensjef på Spiseriet i Stavanger. Foto: Jarle Aasland

I perioden fram mot sommeren skal han bygge opp et sterkt lag, og så starter treningen for alvor.

Også Filip August Bendi har et klart mål om å stå øverst på pallen i Lyon i 2023.

– Jeg har jo flyttet til Oslo for å satse på dette, så å gi meg etter sølvplasseringen i forrige Årets kokk, hadde vært litt teit. Jeg er glad for å få sjansen igjen, og har brukt tiden fra sist konkurranse til å forberede meg godt. Jeg ser på en deltakelse i Bocuse d’Or som den høyeste utdanningen du kan ta innefor matlaging. Man får mange muligheter etter å ha deltatt, og man får en stemme i verdens kokkesamfunn og muligheten til å være med på å forandre og skape framtiden innenfor vår bransje, sier Bendi.

Filip August Bendi fra Sandnes har tidligere vært kjøkkensjef på NB Sørensens Annen Etage i Stavanger. Nå jobber han som kreativ utvikler på Hotel Bristol i Oslo. Foto: Tom Haga

Han har konkurrert i Lyon en gang tidligere, som assisterende kokk for Gunnar Hvarnes i 2010.

Mange lokale finalister

Vårt distrikt har en tradisjon for å være sterkt representert i Bocuse d’Or. Charles Tjessem fra Sandnes tok gull i 2003. I årets konkurranse er Christian André Pettersen, basert i Sandnes, Norges kandidat for andre gang. Han tok bronse i 2019. I 2017 tok Stavanger-mannen Christoffer William Davidsen sølv i Lyon. Sandnes-baserte Gunnar Hvarnes, som har vært trener for Norges finalister de siste rundene, tok bronse i 2010, mens Sven Erik Renaa kom på 4. plass i 2007.

De siste to finalistene er Håkon Solbakk, kjøkkensjef ved Speilsalen i Trondheim og Aleksander Løkkeberg Vartdal, kjøkkensjef ved Happolati i Oslo.

«Dette er veldig spennende kandidater som har de beste forutsetningene til å vinne Årets kokk og oppnå pallplassering i Lyon. Innsendelsesoppgavene deres viste både faglig dyktighet, originalitet og kreativitet, og kandidatene har interessante tanker om utviklingen av kokkefaget. Jeg gleder meg til å se hvordan de hevder seg i Årets kokk-finalen i oktober», sier faglig leder for Bocuse-akademiet, Tom Victor Gausdal i en pressemelding.

Vinneren av Årets kokk går videre til den europeiske Bocuse d’Or-finalen i 2022. De 10 beste derfra går så videre til verdensfinalen, som går av stabelen i Lyon i 2023.