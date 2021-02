NRK trekker fire ukjente kort opp av Melodi Grand Prix-ermet i siste delfinale

Dagen etter at NRK fikk kritikk for å hyre inn gamle kjente til Melodi Grand Prix, dro kringkasteren opp fire nye delfinalister som må sies å være ukjente for de fleste.

NRKs relativt ukjente kort i siste delfinale ut i årets Melodi Grand Prix: F.v. med klokken TuVeia, Ane. Fin, River og Imerika. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Femte og siste delfinale går av stabelen førstkommende lørdag, og da stiller artistene Imerika og Ane. Fin og gruppene River og TuVeia opp for å kapre den nest siste plassen i Melodi Grand Prix-finalen 20. februar.

Det var Dagbladet som søndag påpekte at halvparten av de totalt konkurrerende 26 artistene hadde vært med i ulike underholdningsproduksjoner vist på NRK, ni av dem i selve MGP.

– Det finnes flere eksempler på talenter som har hatt sin TV-debut i MGP, svarte NRKs MGP-general Stig Karlsen avisen. Og startfeltet i femte delfinale byr på flere.

Popcountryduoen River fra Porsgrunn består av Lennart Karlsen (50) og Thomas Heiland (29). Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

TuVeia består av Roar Galaaen Bredalslien (28), Kristian Galaaen Bredalslien (28) og Bendik Johnsen (25). Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Ukjente kort

Ane. Fin, som Ane Caroline Finstad (29) kaller seg i artistsammenheng, deltok i MGPjr i 2006, men er nå klar med låten "«Walking In My Sleep» – som hun har skrevet sammen med blant andre lørdagens delfinalevinner Kim Rune Hagen, alias Kiim.

– Jeg er så klar, sier Finstad.

Imerika, som er artistnavnet til LIPA-utdannede Erika Dahlen (24), gjør debuten til gagns: Hun er låtskriver ikke bare på «I Can't Escape», som hun selv fremfører – men også på Kaja Rodes «Feel Again», som er direktekvalifisert til finalen. Om å konkurrere med seg selv på denne måten, sier hun:

– Jeg håper jeg har nådd ut til noen.

To grupper stiller til start, med høyst ulike uttrykk:

Popcountryduoen River, som består av Thomas Heiland (29), kjent som den ene halvparten av Cir.Cuz, og Lennart Karlsen (50) – faktisk er hans svigerfar og selv en velkjent musiker.

– Det er litt annerledes, og på engelsk, sier Heiland om deres MGP-bidrag.

TuVeia er rapperne Roar Galaaen Bredalslien (28), Kristian Galaaen Bredalslien (28) og Bendik Johnsen (25), som med låten «Bli med meg på gard’n» har sagt at de ønsker å gi bonden en stemme – og vise verden hva som faktisk foregår på en bondegård oppi Dalsbygda. Trioen hadde tatt på seg Felleskjøpet-dressene og fastslo:

– Vi tar ikke livet altfor seriøst, sa de under mandagens presentasjon – og hevdet de var gamle turnere og derfor vant til å opptre.

– Vi peiser på og ser hvordan det går, lovet de om sin opptreden.

Erika Dalen (24) bruker artistnavnet Imerika når hun stiller i femte og siste delfinale i MGP lørdag. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Ane. Fin heter egentlig Ane Caroline Finstad (29) og har i sin tid prøvd seg i MGPjr – tilbake i 2006. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Klar for innspurten

Den femte delfinalen er altså det siste uttaket til finalen i Melodi Grand Prix. Startklare fra de forrige fire delfinalene er: Blåsemafian feat. Hazel med det feilstavede bandnavnet og låten «Let Loose», Raylee med dusjshowet og låten «Wild», Emmy med sitt musikalske heksebrygg «Witch Wood» og Kiim, som altså er Kim Rune Hagen med sin sang «My Lonely Voice».

Førstkommende lørdag skal Rein Alexander fremføre sitt bidrag «Eyes Wide Open», som siste forhåndskvalifiserte artist ut. Allerede har TV-publikummet fått høre Keiino hylle de statueløse med «Monument», Tix komme «Ut av mørket», Stavangerkameratene synge om sine «Barndomsgater», mens Kaja Rode har fremført «Feel Again» og Atle Pettersen trådt til med «World On Fire». Alle er de i selve finalen.

De 15 artistene som er blitt utdanket i løpet av de fem delfinale får et nytt forsøk på å kvalifisere seg til i sendingen «Siste sjansen» , som går av stabelen 15. februar.

Her finner man Beady Belle, Jorn, Stina Talling, Ketil Stokkan, Maria Solheim, Daniel Owen, Dinaye, Big Daddy Karsten, Ole Hartz, Landeveiens Helter, Royane og endelig Marianne Pentha & Mikkel Gaup.

Fakta om de fire siste delfinalistene

* Imerika med låten «I Can’t Escape», som hun har skrevet sammen med Bjørn Olav Edvardsen, Morten Franck og Ben Adams. Erika Dahlen (24), som hun egentlig heter, er fra Orkdal, deltar for første gang i MGP, og har bakgrunn fra Paul McCartney-skolen LIPA i Liverpool. Hun er klar med mer musikk i 2021.

* River og låten «Coming Home», som popcountryduoens Thomas Heiland og Lennart Karlsen har skrevet sammen med Magnus Claussen, Simen Meland Handeland og Tommy La Verdi. Duoen har lang fartstid innen musikken både som artister, studiomusikere og låtskrivere, Heiland som halvparten av Cir.Cuz, Karlsen som instrumentalist innen gospel, country, menighetsmusikk og pop.

* TuVeia med sangen «Bli med meg på gar’n», skrevet av Torgeir Ryssevik, Carl-Henrik Wahl, Jonas Holteberg Jensen, Sindre Timberlid Jenssen og Sarah A.V. Johnston. Rapgruppen består av Roar Galaaen Bredalslien (28), Kristian Galaaen Bredalslien (28) og Bendik Johnsen (25), alle fra Dalsbygda. Bidraget byr ifølge NRKs omtale på tre «bønder» som skriver hiphop, en EDM-produsent, autotunet ku, munnharpe, innlandsdialekt og dunkebass.

* Ane. Fin har skrevet sitt bidrag «Walking In My Sleep» sammen med Niklas Rosström, Espen Andreas Fjeld, Kim Rune Hagen og Vebjørn Jernberg. Hortensjenta Ane Caroline Finstad (29) bor nå i Oslo og har flere år som korist, eventsanger og låtskriver bak seg, og utdannelse fra musikkskolen Limpi på Lillehammer. Hun har også podkasten Ane-Fin & Folk, der mental helse i musikkbransjen er tema. Hun deltok i MGPjr i 2006 med låten «Trodde det var deg».