Pop av det himmelske slaget

Alkoholen tok nesten knekken på ham, men Martin Phillipps har ført The Chills inn i en ny æra.

The Chills er fra venstre Todd Knudson, Callum Hampton, Erica Scally, Martin Phillipps og Oli Wilson. Foto: ALEX LOVELL-SMITH

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

The Chills: «Scatterbrain» (Fire)

På 80-tallet ble Dunedin sound et begrep. Lyden av Dunedin på Sørøya i New Zealand. En by der innbyggertallet er omtrent 20.000 lavere enn i Stavanger.

Begge byer har sitt universitet, men i Dunedin er rundt en tredjedel av innbyggerne studenter eller ansatte ved byens University of Otago. Det er New Zealands eldste, fra 1869. I tillegg ligger også Otago Polytechnic i Dunedin.

Byens store andel av unge mennesker gir grobunn for musikklivet, men pussig nok ble Dunedin-lyden spikret fast 36 mil lenger nord. I 1981 startet platebutikk-ansatte Roger Shepherd selskapet Flying Nun Records i Christchurch. Med platen «Dunedin double EP» året etter sørget han for å spre The Chills, Sneaky Feelings, The Stones og The Verlaines.

Fakta The Chills Bakgrunn: Dannet i Dunedin i 1980. Utgivelser: «Brave words» (1987), «Submarine bells» (1990), «Soft bombs» (1992), «Sunburnt» (1996), «Silver bullets» (2015) og «Snow bound» (2018). I tillegg kommer «Sketch Book: Volume One» (1999), utgitt under Martin Phillipps’ eget navn. Les mer

The Stones forsvant fort, men andre band med suksess tilknyttet Dunedin var The Clean, The Bats, The Dead C og Straitjackets Fits. Disse sørget for å påvirke både R.E.M. og Pavement.

Dunedin-lyden er en miks av 60-tallspopen til Byrds og Beatles og rocken til Velvet Underground og The Stooges. Noen av bandene hadde sitt opphav i 70-tallspunken, som The Same som utviklet seg til å bli The Chills.

Chills så dagens lys i 1980 da fikk Martin Phillipps med seg søsteren Rachel og tre andre. 41 år senere holder han det fortsatt gående, men er den eneste gjenværende fra starten. Bandet har også hatt avbrekk underveis, men en rusfri Phillips er tilbake fra dødens rand og har fått en ny giv med tre plater på seks år.

De åpner med «Monolith», en låt i Dunedin-tradisjonen der gitarriffet gjentar seg selv gjennom låten. Drone-musikk, kalles det.

Teksten er av det mystiske slaget om kraften fra gamle steiner. Videoen er spekket med utklipp fra gamle UFO-blader, History Channel verdig.

Har han mistet grepet? Nei, det smaker mer av harselas. Poenget hans drukner, men det er at vi ikke må ignorere historien. La fortiden snakke til deg. Lærer vi ikke av feilene vi har gjort, er de dømt til å gjentas.

«Hourglass» starter med en ensom kassegitar og bygger seg fint opp underveis. Tiden renner ut. Dark times, nothing left to say. Black holes draining all the light away, synger Phillips.

Foto: ALEX LOVELL-SMITH

Med «Destiny» får vi platens første høydepunkt, en nydelig låt som bæres av melodien og vokalen.

På «Caught in my eye» overtar pianoet, supplert med en cello og en vemodig tekst om å ta farvel.

«You’re immortal» kommer fra samme skuff som «Monolith», og trompetene hadde sendt den ut i ørkenen om de ikke hadde ligget så langt bak i miksen.

«Little alien» og «Safe and sound» er fine kutt, de også. Sistnevnte oser av varme og hjemmekos. Though the fire is low, glow is bright, synger Phillipps mens han krøller seg sammen på sofaen.

Samtidig står ikke alt like bra til der ute: We’ll stay at home, we won’t go ut. We’ll stay at home, safe and sound tonight.

Tempoet gires opp på «Worlds within words», og Chills tar hardt i på tittelkuttet «Scatterbrain».

Med «Walls beyond abandon» er de tilbake i Dunedin-landskapet og minner oss på at de var bandet som ga verden «Heavenly pop hit» i 1990. En sterk avslutning og platens beste låt.

Martin Phillipps har med seg bassist Callum Hampton, trommis Todd Knudson, tangentspiller Oli Wilson og Erica Scally på gitar, keyboards og fiolin. I tillegg sørger disse for koringen.

Dette er Chills-gjengen som har holdt sammen lengst, i et band som har hatt rundt 30 medlemmer gjennom årene.

Beste spor: «Destiny», «Walls beyond abandon».