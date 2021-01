Ukens anbefalte sanger

Eivind Jul åpner det nye året med en tekst skrevet av Karianne Arntzen, om om å stole på å ta valg som er viktige for deg selv uavhengig av hva andre måtte mene. Melodien er hans egen.

Eivind Jul nærmer seg debutalbumet Foto: Hanne Cathrine Fagerland

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Med seg har han Lars Eirik Støle (orgel), Morten Færestrand (gitar), Torfinn Thorsen (bass), Jostein Hustveit (trommer) og Aina Jakobsen (koring).

«Leva evig» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra 2020 er samlet i en egen liste på Spotify.

Hør også listen med tidenes beste julesanger og listen med årets julesingler.

Her er listen

Leva evig – Eivind Jul

Går så fint – Staut

Bang – Grand Royale

Peanut butter conspiracy – Jimmy Buffett

Isabella – Hamilton Leithauser & Lucy Dacus

Season of defiance – Peter Bjorn and John

Climb on your tears – The Paper Kites & Aoife O’Donovan

Valley of last resort – Gustavo Santaolalla & Gary Clark Jr

Get off the road – The Nettelles

Foxes – Midnight Sister

Tangerine – Steady Holiday

Won’t you come over – Finnfm & Snedz

In spite of ourselves – Viagra Boys

Jolly coppers on parade – Dolores Diaz & Conor Oberst

The rock (and the stars) – Gregor

Satisfied – The Staves

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.