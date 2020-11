Et jubileum verdig

De har holdt det gående i 25 år og er framme ved album nummer ti.

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Onkel Tuka: «Lykke til med meg!» (New Noise)

Første forsmak på jubileet til Onkel Tuka kom med singlen «Er det noen her som skal til Kirkenær?», en artig gjendikting av Charlie Prides gamle «Is anybody goin’ to San Antone?».

Halden-bandet byr på varm nostalgi i «Ja til Alle Kvinner», og «Julian Johnsen» lyder flott selv om sanger der menn myrder kvinner nylig ble erklært politisk ukorrekt av Dirk Powell.

For tredje år på rad byr de på en nydelig julesang, og «Julaften i Ørkenen Sur» starter med et anslag av «Fairytale of New York» før det synges om hjemløse. Ørkenen Sur var navnet som bymisjonær Karl Holm fra Gjesdal ga søppelfyllingen i Brooklyn der opp til 500 bygde seg skur før stedet ble sanert i 1934. Holm gjorde en iherdig innsats for disse.

Til slutt er det godt at de dropper «Vraket av Alexander Kielland». Singlen kom tidligere i år, men føltes altfor bluegrass-lystig. I hvert fall på disse kanter av landet.

Beste spor: «Er det noen her som skal til Kirkenær?», «Julian Johnsen», «Ja til Alle Kvinner», «Julaften i Ørkenen Sur».