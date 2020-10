God, gammeldags krim uten for mye blod og vold

BOK: Lahlum går litt på tomgang i sin tiende krim om K2 og Patricia.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Hans Olav Lahlum er aktuell med «Svanemordet». Foto: Cappelen Damm/Agnete Brun

Marit Egaas Stavanger

Hans Olav Lahlum: Svanemordet. Krim. 351 s. Cappelen Damm.

Det er sommeren 1973 og Oslo er en skitten og forurenset by. Lars Korvald er statsminister, og Watergate-saken i USA og drapet på en fremmedarbeider på Lillehammer preger nyhetsbildet, sammen med gladnyheten om at kronprins Haakon Magnus blir født.

Byens mest kjente politimann Kolbjørn «K2» Kristiansen er 38 år og savner en kvinne i sitt liv. Men så møter han Aurora Holmes, en engelsk privatdetektiv i Oslo og blir glødende forelsket. Hun vil gjerne diskutere en sak hun jobber med som involverer folk på toppnivå i politikk og forvaltning. Deretter har et svært vellykket stevnemøte før hun dagen etter blir funnet død i Akerselva etter et slag i hodet.

I stedet for å melde fra om forbindelsen, holder K2 den hemmelig, og blir dermed leder for etterforskningen, med alle de farer og fallgruver det innebærer for ham. Det slås raskt fast at drapet sannsynligvis har forbindelse til en av de fire sakene hun jobbet med. Når K2 og kollega Vegard Danielsen begynner å grave i disse, finner de mye interessant. To av sakene har forbindelser til andre verdenskrig, en handler om spionasje til fordel for Sovjetunionen og en har bånd til den finske borgerkrigen i 1918.

Etterforskningsarbeidet består hovedsakelig i å snakke med folk, helst hjemme hos dem, og det er få formelle avhør. De viktigste sporene kommer fra kalenderbøker og tips fra allmennheten. Akkurat som hos Agatha Christie gjelder det i framskaffe alle fakta og få kontroll på både hovedspor og sidespor. Så er det opp til den unike mesterhjernen å pusle det hele sammen. Og det er her K2s hemmelige partner Patricia Brochmann kommer inn. Hun er en mester til å se korte og lange sammenhenger, men noe svakere i møte med den menneskelige psyke.

Dette er tiende bok om K2 og Patricia, en sjarmerende serie med god, gammeldags krim uten for mye blod og vold. Historikeren Lahlums omfattende kunnskaper gir bøkene både tidskoloritt og en ekstra dimensjon. Forfatteren varsler i etterordet at serien etter dette avsluttes eller går over i en ny fase. Og det er kanskje greit. For i denne boka går Lahlum litt på tomgang. K2 er blitt en patetisk gammel ungkar som stadig kaster seg ut i nye forhold, og Patricia blir bare surere og mer uforskammet. Mest interessant er romanen når den forteller historier om spioner under krigen eller etterpå, men dette er stoff Lahlum også har brukt tidligere i serien.