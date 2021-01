Stavangerarkitektar til verdas viktigaste arkitekturutstilling

Stavanger-arkitektane Helen & Hard har fått ansvaret for heile den nordiske paviljongen på årets arkitekturbiennale i Venezia.

Helen & Hard byggjer vidare på ideane frå Vindmøllebakken i Stavanger når dei skal byggja eit utsnitt av eit bufellesskap på arkitekturbiennalen i Venezia i mai. Foto: Helen & Hard

Jan Zahl Kulturjournalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Det er heilt fantastisk. Venezia er den viktigaste utstillinga for arkitektur i verda, seier Reinhard Kropf.

Saman med Siv Helen Stangeland står han bak det Stavanger-baserte arkitektkontoret Helen & Hard. Fredag offentleggjorde Nasjonalmuseet at Helen & Hard er plukka ut til å vera årets utstillarar ved den prestisjetunge arkitekturbiennalen i Venezia, der Norge kvart sjette år har ansvar for den nordiske paviljongen.

Les også Vil bygge inntil 400 boliger ved havnesiloene

Les også Seks paradisiske muligheter for framtidens by

Har vore i Venezia før

Det er ikkje første gong Helen & Hard får vist fram arkitekturen sin i Venezia, der dei har vore representerte fire gonger før.

– Men det er på ein annan måte i år. Tidlegare har me vore med i samleutstillingar eller prosjekt saman med andre arkitektkontor. Denne gongen har me ansvar for heile den nordiske paviljongen, seier Kropf.

Det inneber også ansvar for kva som skal stillast ut på paviljongen, det kuratoriske prosjektet.

– Så det er ekstra spesielt i år, seier Kropf.

Stavangerkunstnaren Anna Ihle er også representert på paviljongen med ein film.

Les også Vil ha oljekunst inn i kunstmuseet

Utvald av Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseet valde Helen & Hard etter først å ha valt ut fleire norske arkitektmiljø til intervju. Stavangerarkitektane sitt bidrag til biennalen er ei vidareføring av Vindmøllebakken, eit bustadprosjekt i Stavanger der bebuarane deler på ein del fellesfunksjonar i tillegg til å ha kvar si mindre bueining. Vindmøllebakken vann statens pris for byggkvalitet i 2020, og i tillegg til å vera arkitektane bak prosjektet, bur dei også der sjølv.

– Årets hovudtema på biennalen er «How Will We Live Together». Vårt bidrag er ein framtidig bustadmodell, bygd på fellesskap og deling. Det er ein visjonær modell for eit bustadprosjekt i framtida, seier Kropf.

Helen & Hard skal byggja eit utsnitt av eit bufellesskap i full skala inne i paviljongen, som skal illustrera ein ny måte å tenkja bufellesskap på.

Dei som bur i Vindmøllebakken har eigne leiligheiter, men deler på fellesrom som spiseområde. Foto: Pål Christensen

Les også Vant byggeskikkpris

Les også Prestisjepris til bustadprosjekt i Stavanger

Les også Mens hele Norge ble isolert, kunne beboerne i dette borettslaget leve tett og sosialt – uten å bryte smittevernreglene

Koronatrøbbel

Årets biennale skulle eigentleg vore gjennomført i fjor, men blei flytta til mai i år på grunn av koronapandemien.

– Korleis påverkar pandemi og usikkerheit om smittesituasjonen framover arbeidet dykkar med biennalen?

– Me veit at det blir ein biennale. Men me veit ikkje kva karantenereglane er i mai. Me er veldig opptekne av korleis dette kan byggjast og gjennomførast på ein sikker måte. Dette blir ein stor installasjon og arbeidet må planleggjast godt, seier Kropf, og legg til at bufellesskap er ekstra interessant i ein skandinavisk samanheng fordi Skandinavia har vore leiande på området.

Arkitekturbiennalen i Venezia opnar 22. mai.