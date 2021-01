En virkelig spennende thriller

KRIM: Det burde ikke vært lov å si dette allerede i begynnelsen av januar. Jeg gjør det likevel: Her er en av årets mest spennende thrillere. Garantert.

Romy Hausmann toppet tyske salgslister og lå på listene i 45 uker med debuten «Elskede barn».

Tarald Aano Redaktør

Romy Hausmann: Elskede barn. 422 sider. Oversatt av Rune R. Moen. Cappelen Damm.

Historien er ikke ny. Vi har sett den i amerikanske krimserier og hørt den i uvirkelige nyhetssendinger. Antakelig har vi også lest den i en og annen krimbok. Likevel klarer tyske Romy Hausmann å gjøre historien ny – fordi den stadig fører leseren i nye retninger.

Altså: Dette er enda en beretning om den forskrudde mannen som holder mennesker innestengt langt bortenfor den normale verden. Han kidnapper en kvinne, får barn med henne, og skaper en isolert virkelighet for dem – fastlenket og innelåst bak forspikrede vinduer og stengte dører. Men en dag klarer kvinnen å overmanne gisseltakeren, hun rømmer, blir påkjørt og berget av redningsmannskaper. En ung jente dukker også opp - etterhvert også en liten gutt. Nyheten fyller alle nyhetssendinger og alle aviser.

Så langt er dette forutsigbart. Men herfra og ut bygger Hausmann, i sin aller første bok, en virkelig effektiv og spennende fortelling. Hun slipper flere jeg-fortellere til og veksler dermed mellom kvinnen som rømte, faren som håpet å få sin datter tilbake, og jentungen som ble født og vokste opp i den bortgjemte hytta i skogen. Det er krevende, og Hausmann lykkes definitivt i å skape en struktur som driver leseren videre. Spenningstoppene kuttes slik at vi tvinges videre, hun porsjonerer antydninger på rutinert vis, og hun serverer avsløringer akkurat når historien trenger ny fart.

Språklig fungerer det også greit, selv om de ulike jeg-fortellerne kunne vært enda tydeligere. Tidvis er det vanskelig å tro på 13-åringens språk, refleksjonsnivå og kunnskap. Det løser forfatteren ved å gjøre moren til lærer samtidig som datteren diagnostiseres med Asperger syndrom i håp om at leseren godtar at hun har lært seg flere språk og kan leksikonet utenat. Avisartiklene har også et underlig språk, og vi slipper ikke unna krimsjangerens aller største klisje – den obligatoriske samtalen mot slutten av boken; scenen der alle spørsmål besvares og alle løse tråder festes.

Men vi godtar det, vi aksepterer en og annen velkjent konstruksjon eller et usannsynlig premiss fordi Hausmann i det store og hele har skrevet en usedvanlig velkomponert og spennende thriller. Antakelig går det ikke lang tid før boken blir filmatisert. Men jeg blir svært overrasket om ikke boken er best.