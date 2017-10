Regissør Ulrik Imtiaz Rolfsen: – Filmbransjen er for tause om seksuell trakassering

De siste dagene har millioner delt emneknaggen #metoo for å vise hvor alvorlig problemet med seksuell trakassering er.

Kampanjen startet etter at det ble kjent at den mektige filmprodusenten Harvey Weinstein i lang tid har trakassert unge skuespillere i Hollywood.

Nå har også norske skuespillere fortalt om omfattende trakassering i norsk bransje for film, tv og teater. De forteller om skjeve maktforhold mellom regissører og skuespillere og en utrygg arbeidshverdag.

– Jeg synes det er forferdelig at slikt skjer. Det burde være nulltoleranse for det, sier filmregissør Ulrik Imtiaz Rolfsen til Aftenposten.

Han reagerer på at produsentforeningene og tilskuddsgiverne i bransjen ennå ikke har gått samlet ut og tatt avstand fra trakasseringen.

– Filmbransjen er for tause om seksuell trakassering. Vi som er regissører og produsenter har makten til å skape kjendiser og karrièrer. Selvfølgelig er det noen som misbruker den makten. Da hviler det et ekstra stort ansvar på oss, sier Rolfsen.

Regissører: – Totalt uakseptabelt

Svein Pedersen, forbundsleder i Norsk Filmforbund, har behandlet flere saker om seksuell trakassering av sine medlemmer.

– Det er dessverre slik at dette er et gjentagende problem som vi jobber kontinuerlig med. Grunnen til at dette har fått lite offentlig omtale, er at medlemmene som rapporterer om seksuell trakassering finner det belastende, sier han.

– Vi hverken aksepterer at dette skjer eller lar det gå under radaren, sier Pedersen.

Regissør Erik Poppe mener bransjen må ha nulltoleranse.

– Når enkelte nå forteller om negative opplevelser, må både miljøet og hver og en av oss reagere. Man må være nådeløs mot dem som tror de kan benytte posisjonen sin til å trakassere. Det er viktig at vi diskuterer dette, sier han.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Filmregissør Joachim Trier sier trakasseringen som nå rulles opp er uakseptabel og mener det er viktig at direkte seksuell trakassering får juridiske konsekvenser.

– Å skape god film fordrer trygge skuespillere. En god idé kan være å ha valgte tillitspersoner på sett for skuespillere, slik stabsmedlemmer har, sier han.

Tore Meek / NTB scanpix

Jobber med strategier

Torbjørn Urfjell, direktør i Virke Produsentforeningen, svarer på sin side at bransjen tar saken på største alvor.

– Jeg oppfatter at vi alle har fordømt det som skjer i vår bransje. Men i stedet for å bruke tid på å gjenta fordømmelsene, har vi heller begynt å jobbe med strategier for hvordan vi skal unngå at det skjer, sier han.

Dette inkluderer å utarbeide et spørreskjema som skal sendes til bransjen for å kartlegge problemet, diskutere hvordan bransjen skal bevisstgjøres, samt gi retningslinjer for hvordan medlemmer skal handle dersom seksuell trakassering oppstår.

– Det er selvfølgelig synd om vi ikke klarer å nå tydeligere ut mot all trakassering, slik Rolfsen etterspør. Men jeg synes det er kjempebra at skuespillerne forteller om erfaringene sine. Det er også viktig at folk melder fra, dersom slike ting skjer, sier Urfjell.

Han opplyser at en uttalelse fra en samlet bransje vil komme 27. oktober, etter at de har hatt et felles møte om saken.

Underrapportert problem

Trakasseringen går ofte under radaren. Det er årsaken til at bransjen ennå ikke har kommet med en felles reaksjon, tror Stine Helgeland, avdelingsdirektør for kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold i Norsk filminstitutt.

– Seksuell trakassering er totalt uakseptabelt. Men dersom bransjen ikke får konkrete rapporteringer om at det skjer, så er det vanskelig å ta tak i problemet, sier hun.

Hun tror trakassering også handler om skjeve maktforhold.

– Norsk filminstitutt har med sin handlingsplan et mål om å skape en reell kjønnsbalanse i bransjen, slik at kvinner og menn skal få like mye makt kunstnerisk og kapitalmessig. Vi håper dette på sikt vil føre til færre tilfeller av seksuell trakassering, sier Helgeland.